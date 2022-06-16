台灣最猛鬼隧道　大學生唱歌壯膽反惹禍　一抬頭驚見嗰啲嘢爬滿牆

​這似乎是台灣人都知道的都市傳說，畢竟辛亥隧道就是「隧道鬼故事」的教科書。



文：​賴正鎧（發表於爆系故事館）

「有小黃（的士）載到女鬼送回鬼宅，結果女鬼就一直賴在車上不走」​、「有招手的阿婆、招手的小姐要上車，其實是被撞死的亡魂」​、「有騎車騎到一半後座一沉又載到女鬼，到了出口又飄走的」​……我覺得第三的傳說，很像是《殭屍先生》裡面的 #秋生，騎車經過竹林載到女鬼的辛亥隧道版本，如果說是載到這樣的女鬼，我可以！​

總而言之，網路上一堆辛亥隧道鬼故事不同版本，但這次我要說的，是發生在我前女友的朋友的男友身上的故事（關係又很遠），接下來我會改編真實故事，並以第一人稱的方式說給你們聽。​

唔信邪隧道內唱歌結果差啲命都冇 點圖放大閱讀原文全文（膽小慎入）▼▼▼

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​大學時，我跟女友剛好是念辛亥隧道頭尾的大學，所以很常騎車進出辛亥隧道。平平安安接送一年多，直到我們的第一個中元節。​有天女友體貼地要我別騎辛亥隧道了，改騎興隆路一段來接她，或是不用來接送，等鬼月過後再來。但這是一個陷阱題​：​第一、我屬於很懶的那種人，不喜歡騎不熟悉的路線；第二、我懶但不笨，女友說不要來接是出自擔心內疚，並不是不想見面，如果你說​​「喔，好啊！那就鬼月過完再見面吧！」​，女友到時生悶氣逼到發飆比鬼還可怕​。所以這時做男友的就要說：「不用擔心啦，我有求護身符放在車上（解除女友的擔心內疚），我一樣會固定時間來接你（滿足女友想見面），謝謝你的體貼喔（讚賞她一下），愛你！」​

但你說我怕不怕，或多或少啦，畢竟辛亥隧道鬼故事那麼多，當下聽一聽不當回事，但騎進去還是會想起來，只是沒想到今天變成我是故事的主角。​有天晚上，接女友去她家吃火鍋，我記得是鬼門開沒幾天。​我家教結束差不多8點，從學校出發鑽進辛亥隧道。右邊是人走的，左邊是涵洞，涵洞的數字是4、3、2、1倒數，我騎在外線道離涵洞比較近。​結果在經過第一個4號涵洞時，我清楚看見​有對母子站在涵洞裡面​。

我嚇到煞車，龍頭左甩右甩，減速之後心跳反而加速。看錯了嗎？是殘影吧？涵洞的水痕嗎？我用理性的態度來解釋半夜涵洞裡有一對母子，雖然只有零點幾秒的時間，但確確實實看見一位媽媽牽著一位小男孩，盯著涵洞外面看。​我慢慢地切到內線，離涵洞遠一點，然後加速衝刺，接下來還有3個涵洞，我每過一個都會默唸：​「南無阿彌陀佛，拜託不要再看到！」​​經過接下來的3號2號都沒事，想說一切真的只是幻覺，減速出隧道前經過1號涵洞​，我清楚看到見對母子就站在1號涵洞​，而且媽媽還跟我對到眼​！

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​接到女友載她回家的路上，她在後座不停「呱呱呱」說畢業報告的「啊哩啊砸」，但我滿腦子都是那位媽媽，女友從我「嗯嗯嗯」的回話發現了我的敷衍，因此半路上就不開心了。​​停好車她提著飲料進到家裡，拉開紗窗門輕撫而來的是拜拜的香，我才想到她們家一樓供奉三太子，算是私人宮廟，我趕快拜了拜才上二樓，不知道是拜過之後還是人變多了，整個人也比較心安了。​很巧的是，要載女友回去時，她媽媽給了我一串佛珠，說是加持過的要隨身攜帶，鬼月騎車保平安。​​也真的在戴了佛珠之後，就沒再看到那對母子了。​

​一直到鬼門關的前幾天，有次我把女友載回家她媽媽家，然後再騎回我的租屋處，因為路程要40多分鐘，所以這段路我都會邊聽歌邊騎車，又因為是回程路線，所以涵洞的號碼就變成1、2、3、4。​進隧道前我轉了轉手​，把佛珠甩到手腕才催油門進去​，原先懷舊感的橘黃街燈，在深夜十點的辛亥隧道內顯得黯沉，劃過寂靜的引擎聲格外刺耳，吸引了很多的眼神，炙熱七月卻在進隧道後降下不自然地低溫。​我邊騎車邊大聲唱歌，希望音量轉換成膽量，跟著周杰倫一起唱《雙截棍》，但就在唱到一半時，耳機清楚傳來一句話​：「難聽！吵死了！」那是一位大叔的聲音​！同一首歌我已經聽了不下50遍，卻第一次聽到如此清晰的聲音，一開始是害怕，但下一秒變惱羞，加上有佛珠護體我竟然放膽對隧道四周大罵​：「Ｘ你Ｘ！我就是要唱歌怎樣啦！Ｘ！Ｘ！吵他Ｘ的吵！」​

我每經過一個涵洞，就會不自覺得瞄裡面一眼，就在平安一路騎到隧道口時，不知何時眼前忽然出現一位在騎腳踏車的阿伯，等我發現時煞車也來不及，一屁股撞上去。​腳踏車的金屬撞上機車的塑膠板，整台機車側滑把我甩出去，眼前視線劇烈晃動​，耳邊傳來尖銳的金屬聲和安全帽撞擊地面的聲音，不知道滾了幾圈，最後消力仰躺在地。​​那時沒有痛的感覺，只有一陣噁心暈眩，我轉頭確認一下自己的位置，恰巧滾到4號涵洞旁​，我看到那對母子站在涵洞看我​，它們身後站了滿滿的人​，有的倒立插在涵洞上，有的側爬在牆壁​，每個人的穿著打扮不同，顏色深淺也不同​。​我看到有的是淡紫色、有的是深灰色、有的是深綠色、有的是淺灰色……還沒看完全部的顏色就睡著了。

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等我醒來時人在醫院，旁邊有爸媽跟我女友​，​身體多處擦傷＋輕微腦震盪，躺了一個禮拜，時不時感到噁心想吐，而女友的媽媽也在這段期間來看我說​：​「上次你來家裡吃飯，我就感覺你沾到不乾淨的東西，還好你佛珠都有戴著，只是怎麼還會摔成這樣！」​​我把整個過程說給女友的媽媽聽，她聽完之後說要找陳叔叔（我女友是單親家庭，陳叔叔是她媽媽後來認識的男朋友，白天在清潔公司上班，晚上是宮廟三太子的乩童）來幫忙，我知道女友的媽媽有在修，但修什麼也不是很清楚，只知道常常去廟裡唸經拜師，看來我這件事情她也沒辦法解決。​

幾天後陳叔叔來找我，寒暄幾句後他說：「我聽三太子跟我說喔，說好兄弟覺得你太吵，吵到它們，它們才不開心！」​我尷尬笑笑：「是啦，騎進隧道會怕，就唱歌壯膽，唱太大聲。」陳叔叔用氣音問：「只有唱歌？有沒有罵人？」我呵呵呵笑了一下，陳叔叔繼續：「我看一定有罵人。」​​等我身體好一點，陳叔叔找一天中午，開車載我到辛亥隧道，準備了四份紙錢、香和供品，每個涵洞各拜一份。​​道歉、擲筊、聖筊，再換下一個涵洞。​拜完之後陳叔叔在辛亥隧道出口處，幫我用金紙去晦氣，找個地方燒銀紙，最後用香幫我收個驚​。​走回車上時他說：「辛亥隧道喔，裡面有很多好兄弟，除了本來的，有些是二殯的，有些是出車禍留在這……它們喔，多半都會聚在涵洞。」​

我問：「那陳叔叔，是不是有對母子也在啊？」​陳叔叔想一下：「喔，有喔！你在拜拜的時候，他們在旁邊看喔，啊你買的餅乾那小孩有在吃。」​我說：「那我一開始有看到它們，是不是想抓我交替（當替死鬼）啊？」​陳叔叔笑一下：「沒有啦，哪有這麼多可以抓，又不是抓寶可夢，啊就單純媽媽帶小孩在涵洞看車啦，小孩喜歡車啦。」陳叔叔轉頭看了看隧道，才又繼續說：「討厭你的喔，是那位阿伯啦，覺得你唱那個什麼哼哼哈系很吵，啊你還罵人家，長輩哩，他死掉到現在，我都要叫他阿伯哩，跑出來嚇你，誰知道你就摔車了。」​​我這才反應過來，當初撞到一位騎腳踏車的阿伯，但事後都沒聽到有人跟我說有什麼受傷的阿伯，警察也說我是自摔。​​後來陳叔叔又給我一串新佛珠，到現在我都還帶著，而且只要去女友家，我都會到三太子香爐上繞三圈，之後別說辛亥隧道，去任何地方也都沒遇到奇怪的事情。​​

後記：​當初寫這一篇，最痛苦的就是數涵洞。​​因為Nick發生的重要地點就是涵洞，必須搞清楚涵洞的號碼跟發生的時間點，所以當時我跟他拿著手機聊，然後在家盯著電腦用Google Maps來對涵洞號碼。為何不約見面​？​因為這故事是在2021年6月左右寫的，當時 新冠肺炎再爆發，染疫數字每天幾百幾百跑，我想約去辛亥隧道的涵洞還比約在公共場所見面安全。​

​回到辛亥隧道本身，幾乎每個人都可以說上幾句有關這裡的鬼故事，別說台灣人，連日本《凶宅怪談》的作家松原田螺，都跑來辛亥隧道探險。​​至於辛亥隧道為何鬼怪滿載，這就先要說到辛亥隧道貫穿的中埔山。​​據說在日治時期的中埔山，就是一處亂葬崗，延續到了1971年開挖，工人挖啊挖，沒好好跟山上的好兄弟們打聲招呼，但挖的過程也算順利啦，就算了，但也因此惹到一整個山頭的好兄弟。​

​挖了一年完工，隨後我們來來回回穿梭辛亥隧道，就在好兄弟胯下來來回回，所以人家偶爾彎個腰拉筋一下，自然就容易撞見鬼啦。​​二來出口處就是著名的台北第二殯儀館，光這兩點不用找老師來，有膝蓋的都知道辛亥隧道陰的多可怕了吧。​​我還不跟你算在這邊出車禍的事件。​

​總之，從以前到現在，環境的改變使辛亥隧道成了著名的猛鬼隧道，真要開過這裡的話平常心就好，你越害怕氣場越弱自然容易遇到，要是真心怕就戴個護身符。​​然後記得，不要唱周杰倫的《雙節棍》，除非你有自信唱得很好聽。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】