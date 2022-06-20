女友短訊狂send心儀樓盤相　日日催買樓　一句辣㷫男友：立即分手

台灣年輕人買樓有多困難？根據聯徵中心去年20歲至30歲房貸資料顯示，若以台北市平均購屋總價1,907萬（台幣，下同）元來算，首期約需準備392.84萬。



以主計總處統計2020年工業及服務業受僱員工，25至29歲的全年平均薪資中位數47.8萬元看。

要在台北市買樓，等於要不吃不喝八年以上，才能存到買樓的第一桶金。

有台灣男網友便分享了一段因買不到樓而與女友分手的無奈經歷 其中女友的誇張言論還令不少網民拳頭硬（點圖看看有關對話截圖及男網友原文全文）▼▼▼

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有位25歲的男網友，正職工作沒兩年，存款頂多十多萬，女友一直催他買樓，還嚷著「沒有自己的房子沒安全感」，有事沒事就貼各種「女生喜歡的」的房屋訊息給男友參考，讓男友壓力很大。男友在Dcard貼出日常對話截圖，只見女友傳來「我看到不錯的」，下方是房屋資訊連結。原po回答，「我們沒錢買，不然你也幫忙出一點」，女友卻直接拒絕，「不行！這樣我就沒錢跟XX她們出去玩了」。

原po反問女友，「那你問你爸要不要贊助你好了，反正你比我想買，我現在租這套房堪用」，遭女友嫌棄「你這樣很沒骨氣耶，要先有目標才有動力啊」。原po悻悻然問女友要不要一起負擔？女友卻大言不慚說，「你買，我負責住」。類似的情境一再發生，原po跟女友大吵一架：「這麼想要，你怎麼不自己想辦法買啊？」讓男生不滿的是，討論的過程中女友都沒有承諾自己要努力什麼，只是一直吵著要別人買給她，原po後來也決定分手。

【同場加映】人妻哭訴：老公一家逼我出錢買樓 仲要唔寫我名 威脅唔買就離婚（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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網友一面倒，「前女友很爛，分得好」、「她應該找的是富二代」、「她要的應該不是男友，是乾爹」、「她完全是在自說自話欸」、「她還說你沒骨氣？她才沒骨氣又吃相難看吧」、「她好煩喔！這講話方式看了就火大」。

不少人覺得女生心態有問題，「她有事，想不用努力就得到想要的，越看越火，要求別人買樓，自己享受，這什麼觀念啊？」、「什麼樣的人都有，憑什麼這麼理直氣壯啊」、「有點扯，這樣只會讓對方壓力更大，買屋是雙方的事，女方講的感覺真輕鬆，自己又不願付出」、「我覺得男生如果剛好買樓，或比較有能力出首期錢，我非常感恩，但這不是男生的義務，這種理所當然的態度真是讓人火大」。

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