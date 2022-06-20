日本婚禮台下女賓客變主角　突發狂上演六國大封相　新娘崩潰落淚

日本一場婚禮上的插曲讓眾人感到錯愕，因為一名女賓客在婚禮進行期間，突然朝現場一名已婚男子喊出「我也被（他）求婚了」，對方大聲回應根本不認識這名女子，僵持不下的喧嘩也讓兩人被請出場。最終這名男子因劈腿離婚，女子也與他分手。



日媒「日刊SPA！」報道，30歲女子澤田榮子（化名）回憶起參加一場婚禮的經過。

依據她的說法，當時同桌有一名K女，儘管是初次見面，但對方看起來似乎是個很好的人。

但就在婚禮儀式開始後，K女的行為舉止開始變了……

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K女當時大喊「其實我也被求婚了」，音量大到隔壁桌都能聽見，接著更指向現場一名已婚的Y男，情緒越來越激動，更說要和Y男舉辦一場婚禮，加上會場並不大，讓她說話的聲音顯得格外響亮。

Y男見狀大聲回應「我根本不認識妳」，要K女閉上嘴巴。

兩人互罵的這一幕引發騷動，婚禮也被打斷，新娘也難過流下眼淚，儘管K女和Y男最終被請出會場，結婚儀式重新開始，但直到婚宴結束，新娘臉色並不好看。

報道指，Y男因為被發現出軌離婚，K女則和Y男分手。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】