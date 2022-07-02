4個發達先兆你要知！肚臍痕癢易有橫財　第1種超多人錯失吸錢良機

俗話說「人無橫財不富」，許多人都希望能有偏財運，讓自己增加額外收入。



事實上在命理學中財運來前都有徵兆，專寫命理、風水及生肖運勢的《金城風水館》透露4種徵兆，直言若身邊發生此類情形，未來很可能有好事發生，難逃一富！

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一、夢見故人

如果有人在夢中夢見自己許久未見的人，不論他是否在世，都會給自己帶來好運和財運。做這類夢的人，近期也會有貴人出現在自己身邊，當自己遇到困難時會憑藉他人的幫助化險為夷。同時，此夢也代表做夢者近期的努力會獲得一定的回報，從而財源廣進，富貴臨門。

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二、家中草木茂盛

草木為五行水木的象徵，人住的地方無論是貧還是富，只要家中綠植看起來生機勃勃，欣欣向榮，就必定能給家裡人招財納福。而且，家裡養的綠植茂盛，不但能帶來財氣，還會旺事業運，讓人在工作上得心應手，多能獲得外界的認可和賞識。但是要注意，家中帶刺植物不可過多，除非是為了化煞，否則會給家裡人帶來口舌之爭。

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三、貴人主動上門

如果家中有貴客主動來尋，則代表會有財入門。貴人一般是指有一定人品、錢財和權力之人。因此，家中若有貴人上門，則預示著人近期會財運亨通，好事不斷。

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四、肚臍周圍癢

有個成語叫做腰纏萬貫，因此，當有人肚臍周圍無痘無疤，還能感覺到癢的話，那便表示人的財氣和福氣有動靜，很有可能會有一筆橫財入門，是大吉之象。並且，如果想長期修得好福氣，就還得要注意腰部的形態，不能過胖也不能過瘦，看起來柔韌帶肉，才能為自己吸納財氣。

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