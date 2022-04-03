理財｜努力工作只換來貧窮人生？你非失敗　只是不懂4個發達道理

自小我們就被灌輸要努力才能獲得成功的理念。於是長大後的我們就拼了命加班，為公司忙的焦頭爛額，盼望着有一天公司能回饋我們一筆豐厚的薪資，如此才能過上衣食無憂的生活。然而日子久了發現，努力工作除了換來一個疲憊不堪的身軀之外，也不見得自己已經變有錢了。



到底是哪裏出錯了？

貧窮與富有，差別不只在錢的多少，還有心態的高低：（按圖了解）

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1. 時間才是最寶貴的資產

富人之所以富有，不是因為他們有多聰明，是因為他們比大部分的人更懂得珍惜時間。打工一族之所以不能暴富，是因為打工族賣自己的時間給富人實現夢想。富人不必每天準時打卡上班，因為有員工幫他維持公司運作，反而騰出更多的時間去做其它的事來提升自己的財富。這就是為什麼別人都說窮人只會越來越窮，而富人則會越來越富的原因。

2. Work Smarter, Not Harder

既然我們已經知道時間是很重要的因素，就必須懂得如何高效地使用時間，那就是利用工作以外的碎片化時間去投資自己，去做能為自己賺更多錢的事。我們的一天裏只有24小時，除去上下班時間，所剩的時間可說是少之又少。為了避免加班，就必須提高自己的工作效率。比如，把當天該完成的工作依序安排好，然後在指定的時間內把每一個任務完成。此外，加強工作上常用的軟件也是關鍵，例如：「Excel」，這樣才能達到事倍功半的效果。

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3. 富人懂得把錢花在更有價值的事情上

富人與窮人之間的差別在於，一個目光長遠而另一個卻目光短淺。富人一般都擁有儲蓄的美德。透過省下來的錢花在更有價值的資產和投資上，讓錢為他們賺更多的錢。而窮人只會把手頭上僅有錢盡情揮霍和消費，因為窮人更注重當下物質上的享受。當錢花了差不多，窮人只好繼續打工以確保有穩定的收入，然後繼續消費，從此陷入惡性循環的 『老鼠圈』 當中，無法自拔。

4. 沒有明確的人生目標

對於未來，您是否已經有了詳細的規劃？還是一直都抱着見一步走一步的心態？要知道 「羅馬不是一天建成」, 窮人若想改變命運，就必須設定好自己的人生目標。只有確切的目標才能迎來方向，夢想才不會變成空想。按照規劃進行才會離目標越靠近，途中也才不容易錯失良機。如果一個人連自己想要什麼都不知道，就算機遇擺在眼前也會視若無睹，後悔也來不及了。窮人選擇了安穩，才會繼續給富人打工。因為懶惰去規劃自己的人生，他們寧可領着固定的薪資，一邊過着日復一日不怎麼樣的日子，一邊埋怨着生活的不公平並寥寥草草的過完一生，卻不曾想過要做任何改變。

總的來說，想要儘早脱離 『老鼠圈』 就必須擺脱窮人思維，多一點學習投資理財方面的知識才是王道。

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