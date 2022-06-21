你準備好發達未？專家揭「下元九運」將至　4大行業未來旺足20年

今年2022年已經過一半了，如果覺得自己還在衰，千萬別難過，因為有些人要行大運了！台灣命理老師簡少年直言，風水輪流傳，4類人未來將旺20年，得做好發財的準備。



台灣命理師簡少年在節目《命運好好玩》表示，迎來「下元九運」，而這一旺就是20年，而以下工作也絕對能旺20年，包括…（點圖放大看「哪4大行業未來旺足20年」👇👇👇）

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一、火行業：碳權、能源、餐飲

「碳權（carbon credit）」，意即碳排放權，如果需要高排碳需求就得購買此權利，才能增加許可排放量。簡少年解釋，在如今環保的世代裡，碳權價格越來越高，不少人往這方面開始投資。

接著「能源」是因電動車開始被重視，絕對是一個趨勢，而能源也代表了太空、火箭，而太空探索技術公司（SpaceX）行政總裁馬斯克（Elon Musk）推出的「星鏈計劃Starlink」，也是跟火能量有關的產業。

至於「餐飲」，未來20年將有新的做法，全新的美食出現，像是目前已提出的植物肉、分子料理。簡少年指出，火的特性就是看到跟摸到是不一樣的，所以現在很多餐廳都有裝潢漂亮的特性，反而不是吃食物，而是吃「美」的。

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二、視覺行業：AR、VR、虛擬貨幣、NFT、藝術

簡少年認為，其中一個虛擬貨幣、NFT，就是火的特性看得到但摸不到，此外藝術類也會大爆發。

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三、文化行業：線上教育、歷史文明、文化觀光

簡少年提到，火代表文明，所以文化行業上有巨大的爆發，最好是虛擬的形式，線上教學就是一種。

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四、醫療行業：公共衛生、心理健康、疫苗

簡少年認為，以前我神是管瘟疫的，所以古代出現瘟疫得拜火神，現在慢慢邁向火運，公共衛生行業就會爆發；而火也代表心理，心理醫療行業也會獲得不錯的發展。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】