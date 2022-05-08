理財｜不靠父幹怎發達？　4種白手興家方式　專家稱「它」最容易

香港社會貧窮不均，堅尼系數（Gini coefficient）高達0.539，在發達經濟體中名列前茅，除非出生在「父幹」家庭或天降奇遇，否則發達和發夢，可能只是一線之差。



美國理財專家Tom Corley曾研究233名「百萬富翁」的致富之路，每人年收入最少達16萬美元（約125萬港元）及坐擁320萬美元（約2,500港元）資產，在現今香港相信屬「中產」水平。Tom Corley把各研究對象的致富模式分為4大類，供大家引以參考。

人大了，別凡事都靠父幹才行：（按圖了解）

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A. 儲錢投資者

Tom Corley認為儲錢和投資是最簡單的致富方法，風險比其他方式低。這類人特點包括擁有中產收入、日常開支不多、能儲蓄20%或以上收入，而且通常在年輕時開始投資，有規律地花多年時間累積財富。

由於懂得及早開始投資，這類人一般在約35至40歲資產衝破100萬美元（780萬港元），至50多歲時可擁有約330萬美元（約2,570萬港元）。「儲錢投資者」的人佔整體研究對象不多於22%，最難的是必須持之以恆地儲錢和投資，不是人人有這份毅力做到。

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B. 夢想家

一邊追夢，一邊發達者，可能是成功的創業家、演員或音樂家等。他們熱愛賴以維生的工作，相信實現夢想是人生最大回報。這類人佔整體研究對象約28%，在約12年內平均資產淨值可達740萬美元（約5,770萬港元）。

不過，想把發夢變成發達，難在要忍為長時間工作。在成功之前，他們平均每周工作61小時，渾然不知放假為何物。部分人在起步時更要挨過「零收入」階段，甚至要變賣資產過活，承受龐大財政壓力，不適合害怕冒險的人。

C. 打工皇帝

「打工皇帝」指在大企業工作、一步步攀上高層的人。他們平均在22年儲到340萬美元（2,650萬港元）或以上，財富很多時來自公分紅或股份。

要當「打工皇帝」，必須面面俱圓，擅長與行內人打好關係，成功代價還包括要夜以繼日地工作。最大風險是一旦公司財政拮据，他們難免受拖累。這類人佔整體31%。

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D. 神級大師

「神級大師」顧名思義是指各行各業的專家，即使服務收費高昂，也不愁沒有客源。這類人佔Tom Corley研究對象約19%，平均資產淨值400萬美元（3,120萬港元）。

大部分人都不是天才，要成為大師，必先投資大量時間和金錢，努力不懈地學習、鍛練技能，或考取相關學歷和專業資格，正是「台上一分鐘，台下十年功」的表表者。

【本文獲「Planto」授權轉載。】