聰明辣妹直播主一招確認被變態紅衣男跟蹤　對方竟開口提呢個要求

台灣美女網紅四月桐外型甜美，除了經營YouTube，同時還是知名實況主、Coser及外拍女模，憑著傲人F罩杯及超萌娃娃音迅速走紅。她8日在社群平台透露自己遭到陌生男子跟蹤，且對方最後還用荒唐的理由搭話，四月桐為此氣炸開罵：「跟你個鬼蹤！」



四月桐表示，她今（8日）結束面試工作後，從台北返回桃園，正準備要過馬路時，突然發現有個身穿紅衣的男路人站得離她很近：「就是那種你會察覺、近得很不自然的那種。」

由於等著過馬路的人不少，她也只有稍微挪開，沒有想太多。沒想到，走到下一個路口時，她發現紅衣男再次出現於後方，四月桐一邊安慰自己可能是同路回家的人，但一邊又不免升起戒心。

點擊放大瀏覽四月桐照片▼▼▼

+ 23

四月桐為了測試紅衣男是否在跟蹤自己，刻意放慢腳步，讓對方走在自己前面，結果紅衣男突然在一間店前停下，佯裝在看店家海報，「我折返去買飲料，他也突然折返，接著就是出現在我旁邊，看了看菜單，也叫了杯飲料，我就確定他是在跟蹤我了」。

由於四月桐害怕自己被知道住家在哪，於是在買完飲料後，打算去找一間店待著，就在此時，紅衣男突然上前搭話說：「小姐不好意思，可以幫我拿著這杯飲料嗎？」四月桐對此傻眼表示，自己身上揹著兩大袋東西，還有兩個包包，外加一把雨傘，看起來根本就不像是有手可以拿飲料的人：「莫名其妙亂跟著人，還找這什麼鬼名堂？」

對於紅衣男的跟蹤行為，四月桐感到相當氣憤，直說：「真的是讓人很困擾，破壞我一整天的好心情！」也引粉絲關心留言、建議她若再遇到類似的情況，要記得先錄影傳給親友，並打給警方報案。

【同場加映】性感直播主「開水小姐」天價賣臭爛舊鞋 被批當粉絲係水魚咁回應（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 42

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】