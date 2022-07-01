頑皮小象玩太瘋失控推倒美女模特兒 以象鼻脫裙子害她露出丁字褲
撰文：聯合新聞網
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年紀小的孩子總是特別調皮，大象也不例外！
一隻不滿足月的小象在和一名模特兒玩耍時，不斷衝撞並試圖扒下她的裙子，害她一度走光，模樣看來非常窘迫。
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一名模特兒Megan Milan在IG分享6月初造訪泰國清邁一間大象救援收容所Chia Lai Orchid，遇到一隻3周大的小象想要跟她玩，影片中可看到一開始小象在Milan身邊發出嚶嚶聲磨蹭撒嬌，Milan也慈愛地摸摸牠的頭，但後來一切就變調了。
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小象開始追逐Milan，踩住她的長裙害她撲倒在地，小象還整個身體壓在她身上，並用象鼻狂扯裙子，把整片外裙都拉下來，甚至一度害Milan兩條裙子都脫落，露出裡面的丁字褲，她驚聲尖叫完全不敵小象的攻勢。
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雖然看起來相當狼狽，但Milan表示這小傢伙只有3周大，她們只是在玩，網友笑稱Milan就像一個在袒護家暴者的受害人，還有人擔心被小象泰山壓頂時有沒有受傷，但有網友指Milan全程都在笑，應該沒有大礙。
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