冷氣慳電｜屯元天大停電那一晚，受影響居民在網上最多的抱怨就是沒冷氣的辛酸，說冷氣在熱天主宰我們的生活完全不過份。不過每天開著冷氣享受的同時，最怕就是月尾收到的電費單。近日台電 Facebook 專頁就分享了一個簡單的習慣，就能幫室內降溫以及慳電。



簡單開冷氣慳電方法

台電 Facebook 專頁「台電電力粉絲團」分享指，想開冷氣又慳電，其實只要一個小習慣就能達到，就是在日照時間把窗簾關上，目的是阻擋陽光照射入室內，減少室內的熱能。當回家開冷氣時，就能在較低能溫度下開始制冷，減輕冷氣想溫度下降到指定水平時的負荷，從而達到慳電效果。

同時，台電也分享冷氣溫度可以設定在26～28度之間，再加開風扇（特別是循環風扇），能慳電之餘溫度也非常舒適。而根據他們的計算，只要溫度每調高1度，就可以慳大約6%的電力，因此想慳電又有舒適溫度，無需把冷氣調得過低，加開一部風扇輔助送風效果更好。

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開冷氣事前準備

冷氣過了秋冬後，不應馬上開機使用，台電建議開機前要先做兩個動作：清潔冷氣外部，包括機身表面和出風口；用清水或中性清潔劑沖洗濾網。這兩個步驟可以減少過敏，以及令冷氣的制冷效率更加好。

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電費計算

如果想更清楚了解自己開冷氣的習慣，會做成多少電費的話，可以利用機電工程署網站的「能源計算機」功能，能找出不同家電﹑品牌﹑型號，再輸入使用的電力公司（中電／港燈）和平均每月使用量，就可以計算出估計的每年費用。

而且可以一次過選擇多款家電，如冷氣機﹑洗衣機﹑雪櫃等，只要逐個輸入每年使用時數和數量，就可以一次過了解家中電器的全年電費是多少，特別適合買新家電前使用。

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機電工程署能源計算機網站（按此進入）

資料來源：Facebook @台電電力粉絲團