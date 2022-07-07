小暑大暑上蒸下煮係咩意思？5個小暑禁忌你要知　3類人恐衰事纏身

今（7）日為24節氣中的「小暑」，同時太陽經過黃經105度的位置，接下來天氣也越來越熱。而一句俗語寫著「小暑大暑，上蒸下煮」，就代表小暑天氣炎熱、大暑則是酷熱的天氣。



為此，台灣知名的塔羅牌小孟老師盤點出「小暑」當天不可觸犯禁忌，尤其這3類人，若一個不小心恐連健康都賠進去。另外，台灣命理專家楊登嵙楊登嵙也提醒，小暑過後的半個月裡3生肖要特別注意身體健康，尤其在腸胃、消化系統方面。

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一、不宜曝曬

進入小暑後天氣逐漸炎熱，不宜在外曝曬太久，避免紫外線高溫影響皮膚。

二 、辛辣、油膩飲食要戒口

若吃太辣、油膩的食物容易上火，導致腸胃不順。

三、室內冷氣不宜開太強

室內冷氣開太強、室外太熱，溫差變化大容易發生頭暈的狀況。

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四、忌安門

小暑天氣悶熱，午後雷陣雨機會高，各地淹水機率也大增，所以古人在農民曆上有特別註記勿安門。

五、3類人衰事找上門

屬兔的民眾今天務必注意煞氣，建議不宜出入較陰場所，留意中暑的問題；雙魚座因海王星逆行，像是海邊、河邊不建議前往避免衝到水煞；水瓶座受到土星逆行，太冷、太冰食物應少吃，避免體外熱內冷影響健康。

◆開運法寶必備

今天不妨準備一張黃紙，上頭剪出3個圓圈象徵太陽的意思，又因小暑為陽屬於陽氣旺盛之日，而3個太陽代表三陽開泰。最後，放到紅包袋中再放置皮夾內三天後丟棄，可以為自己招來強大的財氣。

◆3生肖留意「消化道系統」

楊登嵙表示，下半個月裡屬牛、羊及猴的人，即便是小感冒、小病痛都會顯得特別明顯，尤其在脾胃、腸道等消化系統，在這段期間內應避免激烈運動、多休養。同時他也提醒，小暑忌喝冷飲、吃冰淇淋、少待在冷氣房，及少熬夜。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】