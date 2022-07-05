將爆神秘新病毒？2096年未來人揭3大驚世大事：史上最大生物現身

有1名自稱來自2096年的時空旅人預言，儘管新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但全球將於2024年再度受到「神秘病毒」肆虐，且點名「第三世界」國家將成為這波疫情的引爆點。



另外，他也透露，美國將在今年公開有關UFO的機密文件，甚至將在明年於地底發現「史上最大的生物」。

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使用帳號「timetravlehqr」的時空旅人近日在抖音拍片警告，2024年將會出現「神秘病毒」，且這波疫情將會從「第三世界」國家引爆，呼籲世人提前做好準備。

另外，他也透露美國將破天荒地於今年公開大量UFO相關文件，並在明年於地底，找到史上最大的生物。

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此影片曝光後，立刻引來大批網友關注，有不少人期待「timetravlehqr」的預言，「2年後我再來朝聖」、「先卡位就對了」、「這應該是第一份有關2024的預言」。

不過也有人指出，美國其實早在今年5月份，就舉辦過UFO聽證會，質疑「timetravlehqr」的消息過慢。另外，「timetravlehqr」目前也已將該影片刪除，讓許多人懷疑他的預言並無真實性，純粹只是蹭熱度罷了。

5月時另一位「未來人」亦曾作出末日預告，引起熱論（點圖放大閱讀）▼▼▼

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