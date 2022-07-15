周杰倫電影索爆女主角兼陸劇「第一美人」暴肥變大媽　結局再反轉

曾在周杰倫（周董）電影《天台》中演出女主角，更是大陸人氣劇《錦繡未央》中有「第一美人」稱號的大陸女星李心艾，2020年身材走樣畫面震驚外界。



自此之後她則宣布準備減肥。事隔近2年，她再度曝光近況卻瘦成皮包骨，再度引發熱議！

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李心艾2020年暴肥20公斤引發外界熱議，後來便積極瘦身4個月，透露體重已降到60.55公斤。

近日她再度曝光近況，昔日圓嘟嘟的大餅臉如今已變成小V臉，四肢也格外纖細。5月份網友們問起她如何瘦身，她則回應：「關於身材管理這件事……沒啥可焦慮的，行動起來就行了！」

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照片一出，許多網友紛紛嚇傻直呼：「不說好不好看，這個毅力我是真佩服」、「我知道女明星很有毅力很能瘦下來，但我沒想到她能受到這種程度」、「感覺她們胖瘦都是壓力大」、「這兩年不敢想有多辛苦」、「從一個極端又跑到另一個極端了」。

但也有不少網友認為李心艾太瘦：「這個肩和胳膊有點像厭食症的（沒有惡意）」、「像是餓瘦的」、「這感覺再控制不住瘦，心理要出大問題了」、「看著有點心痛，其實胖的時候也很漂亮」。

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