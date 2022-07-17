電單車上驚現「27粒魚肝油丸」惹密集恐懼症發作　真身是恐怖蟲卵

一名台灣網友發現電單車上突然莫名出現27顆金色膠囊狀的物體，整齊排列在車殼上，看了很疑惑，拍照上網請問大家這是什麼東西，該怎麼處理。



照片讓人看了頭皮發麻，引起網友熱議。（點圖放大了解「魚肝油丸」真正身份是什麼👇👇👇）

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原PO在Facebook Group《爆廢公社》發文請問：「有人知道這是啥玩意嗎？長在我電單車車殼上，感覺像什麼蟲蛋，軟的，還亮晶晶的。」這一排排黃金透明的膠囊狀物體，讓不少網友密集恐懼症發作。

大家紛紛留言「高級魚油」、「以為是被貼水晶」、「魚肝油」、「被小孩貼香水豆豆？」、「好恐怖」、「以為是荔枝的子」、「瘤緣椿象的卵吧」、「臭屁蟲的卵」。

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一些網友認出這些「神秘膠囊」其實是瘤緣椿象的卵，紛紛建議車主趕快清除，不然成蟲會發射臭毒液。據了解，瘤緣椿象會吸取果實汁液，讓果園作物有傷口凹陷，影響果實外觀或讓果實變黃脫落。

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