男友20歲仲「同妹妹一齊沖涼」堅稱沒有感覺　網民打死唔信冇歪念

兄弟姊妹小時候常常會一起洗澡，但隨著年紀漸長後也會慢慢分開，一名20歲男網友就好奇，若現在還跟妹妹洗澡會很奇怪嗎？



原PO在Dcard上以「跟妹妹一起洗澡」為題表示，他已經20歲了，但洗澡都還是會跟妹妹一起洗，有時他先自己進去浴室，但妹妹還是會開門進去跟他一起洗，他說已經習慣這樣的生活模式，「我看到我妹也沒感覺啊」，不過他女友覺得這樣很怪、不能接受。

你又覺得有冇問題？點圖睇睇原文全文同網民意見▼▼▼

+ 26

網友紛紛留言，「我以為共用廁所，一個在洗澡，一個在刷牙，已經是極限了」、「刷洗我三觀」、「其實如果我是你，也感覺還好，畢竟是一起長大的兄妹，根本不會有身體的妄想，除非真的很飢渴啦……但如果是女友，一定不喜歡啦，怪怪的」、「看你妹幾歲吧，如果還在襁褓就蠻溫馨的，之後就不行了，再來是生理女還是心理女而言也是問題」。

也有網友表示應與女友溝通看看：「如果是家人從小3、4歲就這樣，確實無感，在家裡很正常，但拉到社會層面就不是這樣，一般為避免讓小孩長大後有認知不同，小學3、4年級就會教育要分開，彼此尊重男女的不同，就不會發生你這種事。所以跟女友溝通好，然後以後別這樣了，應該也沒什麼大不了。如果這樣跟你說了，你還堅持一定要跟妹妹一起洗，那你的思想就很怪了，因為那不是有沒有感覺的問題，那是你不尊重你女友的問題。」

【同場加映】台「AV監製」兼網紅米砂全裸浸公眾浴池 素顏仍被粉絲認出超尷尬（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 28

【同場加映】老爺禁止新抱同老公共浴 但要幫佢擦身 多年後奶奶再揭噁心真相（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 19

延伸閱讀：

【賞文迴響】小可／我們的人生，好自在

【念轉心寬】劉彥蘭／且慢請等

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】