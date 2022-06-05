聽到就等如噪音？管理處突禁止夜晚10點後沖涼　只因樓下嫌水聲嘈

相信不少人也會覺得，只要沒有特別製造額外噪音，正常在家中洗澡理應什麼時候洗也可以。但一名網友最近卻遭樓下的住戶投訴其洗澡的聲響讓她睡不着，而管理處更直接接受她的建議禁止住客晚上10時後洗澡，讓原PO不禁無奈指「搞得像住學校宿舍一樣」。



網友Chen Yi Jia在爆怨公社表示：「我要爆怨我家的格局，要爆怨建商設計，希望以後建商以及建築設計師不要設計『浴室在床頭上』這樣的格局了！」

比起樓上嘈 遇着樓下係投訴魔人可能更頭痕（點圖放大閱讀原文全文）▼▼▼

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「樓下剛搬來的新鄰居，前陣子跟保安要求處理我們家洗澡太晚，吵到她睡覺了。原本平時基本上在12點前洗，沒有固定時間，有早有晚，在母親節當天還特地找管委員陪同按門鈴表示我們答應她的要求，因為我們吵到她了，不然的話就會害她花了很多錢裝潢，才剛搬進來又想要賣掉搬走了。她態度自然有點不客氣，充滿抱怨，理所應當要求改進，但不是大聲吵鬧那種，所以雖然覺得被冒犯不舒服，但還可以包容。」

「我告訴她：我樓上半夜噓噓我都聽得見，但我從來沒有想過要怎麼要求樓上怎麼使用廁所。她回我時特別2次強調說我樓上她很熟，沒有像我們這樣使用廁所，別人都可以，我們卻吵到她。因為浴室在床頭上，大多戶都會因為風水問題而乾脆不使用，或者是減少使用。我家因為人口及其他因素，主臥浴室有使用。我說：每人生活習慣不同、每家人口狀況也不同，如果配合她的要求，對我們來說很不方便。對方也實在夠堅持，一定要聽到承諾才走，最後只能說儘量配合在11點前洗，但不能給保證。住家裡搞得像住學校宿舍一樣，對方很明顯不滿意，但我不願意給保證，冷淡的送客。」

「雖然沒有給保證，但其實也將洗澡時儘量提前，過11點也儘量忍到隔天處理，我想此事應該差不多就這樣了。但是！前幾天，社區app傳公告，雖然混著其他事情一起公告，但很明顯11點的限制還是不夠，特別公告『10點前洗澡』！還暗示對簿公堂！真的是……希望建商老闆看到這種隔局的設計拜託就不要批吧！不使用是浪費空間，使用了又容易造成鄰居糾紛。其實就算不洗澡，使用廁所樓下都聽得到，噓噓聲、沖水聲、洗手台……她表示她不用主浴室，而其他住戶也很多不用，所以她才覺得我家應該和她及其他住戶一樣，用客廁就好，大概就是她理直氣壯的原因吧？拜託建築設計師、建築老闆不要再作孽了，明明只是正常使用浴室，但搞得雙方怨氣沖天，去酒店住也沒有使用廁所的時間限制對吧！附上房間格局草圖，馬桶和洗澡區域剛好在頭上。聽說新鄰居很霸氣放話出去要賣掉了，祝福她順順利利賣出去，千萬祝福我未來能有一個易入睡，不易被吵到的新鄰居！」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】