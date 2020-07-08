醫生拆解性愛常見迷思：做得愈耐應愈遲沖涼　忍住唔射隨時變不舉

性愛的消耗能量真的能夠代替健身嗎； 知名的泌尿科醫生任黎明指出，性愛有一定的健身功效，但與健身相比，不可同日而語，曾有來自加拿大蒙特利爾魁北克大學的一個研究小組指出，男性在性愛過程中比女人消耗了更多的熱量，又以傳教士體位的重複運動消耗最多，但雖性愛消耗的能量優於步行，卻遠遠遜色於健身。

前戲加活塞運動 性愛主要消耗能量部分

通常性愛可分為前戲、活塞運動、後戲三個部分，其中前戲和活塞運動階段是主要能消耗能量的部分；任黎明醫生解釋，前戲算是運動前的熱身，活塞運動相當於運動，而後戲則是運動後的調整身體，對一般人而言，前戲加活塞運動會消耗能量，但到了後戲，消耗的能量基本可以忽略不計。

【相關文章．按圖文大率先預覽】親熱情緒易冷卻 前戲與床上的11個掃興行為不要做！：

+ 14 + 13 + 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

性愛後不能馬上洗澡？醫生：因人而異

任黎明醫生進一步說明，過去也曾有性愛之後不能夠馬上洗澡的理論，主要因認定性愛是一項高強度的運動，事後立即洗涼水澡，反加重心臟負擔，若洗熱水澡，則可能會影響其他重要器官的供血，但其實事實並非如此，根據英國人主編的《運動醫學本科全書》記載，做愛消耗的能量剛好等於跑百米的能量，且性愛消耗能量每個人不同，是否可立即洗澡相對也因人而異，換句話說，性愛時間越長，結束後洗澡的間隔時間也相應延長。

女性性愛後馬上排尿 可預防性交後尿路感染

另外，性愛之後的排尿，也是一大問題；任黎明醫生表示，以男性而言，在射精之後應該休息一會，主要因丁丁處於充血狀態，若馬上排尿，可能導致尿道阻力增高，造成尿液反流進入前列腺，誘發化學性前列腺炎，至於女性在性愛且則應儲存一定容量的尿液，性愛結束後馬上排尿，則可有效預防性交後尿路感染問題。

男性忍精不射 小心危害健康

至於男性也應多注意，千萬別為了延長射精潛伏時間而忍精不射，主要因大腦、脊髓的中樞傳達射精指令，多巴胺系統促進射精，而血清素啟動系統抑制射精，這時若堅持忍精不射，就會使神經系統和內分泌系統就會互相殘殺，有損健康；任黎明醫生呼籲，長時間忍精不射，不僅會誘發勃起功能障礙和不射精症，更會引起誘發性神經衰弱綜合症等現象，不得輕忽嚴重性。

相關圖輯：【性愛教室】「後戲」與前戲一樣重要！六招示愛高潮過後不秒睡

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】