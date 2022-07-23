夢中常被同一男生拯救　每救一次對方身上都有新傷痕　結局極傷感

「我從小到大對他沒有印象，但是他給我一種很熟悉的感覺，很想讓人親近他。」



內地女網友「selin」在靈異社區以「他讓我相信了人有前世」為題，分享了一個有關鬼壓床（俾鬼砸）的故事，起初恐怖的景象讓她怕得要命，但後來卻漸漸發現所看到的一切，也許與前世有關。

在夢中多次被他救回一命 每救一次他身上便多了一處傷痕 直到……（點圖放大閱讀原文全文）▼▼▼

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「19年和20年間，我在晚上被鬼壓床時看見一個男生蜷縮在我房間的角落裡，和我差不多大，雙手抱著膝，長得還不錯，穿的是中山裝，破爛不堪，頭髮凌亂，身上全是被虐打的傷。他遞給我一張紙，上面是用毛筆寫的蠅頭小字，寫的大意是（別問我為什麼是大意，因為我忘了）每次出現，他都會被虐打，他是來見我的。他每一次都是在我昏昏沉沉（晚上沒睡好，第二天頭是昏的）或者是鬼壓床時出現，然後陪著我一整夜，直到天快亮。」

「我從小到大對他沒有印象，但是他給我一種很熟悉的感覺，很想讓人親近他。我已經在那兩年習慣他陪著我的那幾次。雖然可能是我眼花了，但是他像是真的存在過。可能是他和前世的我有緣分吧，所以想用這種方式陪伴著我身邊。在此之後，我跟我媽說了這件事，她說了一句：『如果他是好的，那就好。那如果他是不乾淨的東西，通過得到你的信任拿你的魂，就不好了。』」

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「在我見到他的幾次噩夢中，我總是身處大樓的螺旋樓梯上，牆壁裡的黑影向我襲來，我開始向下跑，呼吸越來越慢，直到蹲在地上。他會向我走來，拉著我向下跑，身後是熊熊烈火，可是怎麼都燒不到我們，然後他抱住我往下一跳，我就醒了。那幾次他每次從夢中救我一回，身上的傷痕就會越來越多，到最後一次見到他，他身上已經沒有完好的地方，他已經奄奄一息，身上的中山裝有很多彈孔。在最後一次見到他之後，我就沒有在做噩夢，也沒有呼吸困難，也沒有再見到他了。」

「我第一次看見他時我很怕，但是他沒有傷害我，就一直靜靜的看著我。在他不見後的第二天，我六點鐘就醒了，醒來時發現自己的臉上全是淚，但是我不記得我做了什麼夢會哭成這個樣子，眼睛都腫了。我最後一次見到他時，他手邊有一張相片，我為了怕他突然消失，就隔了一點距離去看，很舊了，我只能看清那是個女生，因為女生穿的是裙子。照片上半部分被血浸濕了女生的樣子看不清。他指了指照片，然後指了指我。然後就到了第二天，他不見了。」

「他不見後，我以為可能是我最近沒睡好了，幻想出了一個人，畢竟一個帥哥怎麼可能等那麼多年不投胎等著我轉世，等我長大了來見我，想想都覺得不可能。以前暑假去浙江旅遊時看見古橋我會留意，因為他給我的紙上好像寫了什麼橋，在浙江，名字我忘了，他沒有橋的照片，他是在那座橋和那個女生相遇的。但是我去過的那些橋，都沒有讓我有很熟悉的感覺。」

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「在20年過完年後（那時他已經不見了）的一個早上我起來時，發現手背正中間有一道小小的紅色印記，是條狀的，像是用指甲印上去的，在我手背上兩條血管的相交處，直到一個月後才消失。我只要見到他，第二天我就會感冒，要一個星期左右才好的了。」

「他離開後，他留在我記憶裡的一切，除了很難忘記的，剩下的都被慢慢剝離，就像是要刪除他來過的痕跡一樣，宣告他從未出現，可是我能感受到他的存在，卻找不到他存在的證據。此後我沒有再看見他了。希望他一切安好。」

【本文獲微信公眾號「靈異社區」授權轉載，微信號：lingyishequ】