主管貼文怨請着極品廢青　「第一日未返工已辭職」　理由更攞命

最近面試了一個看到招聘欄主動來求職的年輕人，談的時候薪資待遇工作內容對方都很清楚，跟對方約定可以來上班時間，卻到了工作報到當天，不見對方人影，擔心對方遇到了什麼事，打電話給對方卻回說：工作太累，不來了！



文：彭姓網友（發表於爆廢公社）

什麼鬼？對方真的就只是一句工作太累不來了，他甚至連班都還沒上，還是自己主動來公司要求應聘的。

跟他說公司花費了時間在他身上，他也是理所當然的態度，而且他都還沒上班就說太累，這樣的年輕人都在想什麼？太累不想工作？當乞丐要飯也很累！

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之前也遇過一位主動來應聘的，面試時提到說他在大公司上班當品管，但當問到他品管工作的一些基本常識性問題時，卻是支支吾吾的答非所問，後來面試快結束前，他回我說：人往高處爬，他要去別家更好的公司發展了。

什麼鬼？他還在面試啊，他要去更好的公司發展哩，為什麼要主動來找我們公司應聘？我甚至心想，他都還沒開始工作，看他回答問題就像是個沒工作經驗的人似的，是不是現在有些年輕人工作真的都只是用想的，而不是實際經過歷練養成後的經驗，腦補自己一切的工作狀態，他們都還沒實際的工作，就先自行想像評價未來，還沒有工作就先認為工作太累，還沒有足夠的工作經驗就先腦補認為自己已經高人一等。

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網民留言：

「怪了，我們店裡一堆都死都不走，說要跟店共存亡。」

「哪天他呼吸累了，就停止呼吸。」

「不限於年青人，所有人都墮落了。」

「我公司有一次新人報到，她的母親也來了，說要一起參加三天的新員工訓練，才能判斷這工作是否值得她女兒來做（客服接電話性質）。」

「把新人教會後她要去追求她的生涯規劃了，餐飲業。Ｘ的，我這是科技業！」

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