MIRROR演唱會｜阿Mo頸椎爆裂癱瘓　網民湧4年前FB造星照留言打氣

撰文：卡洛兒
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【MIRROR演唱會 / 舞蹈員 / 李啟言/ 阿Mo】人氣男團MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，1部大型屏幕突然墮下，壓傷2名舞蹈員，其中1人傷勢嚴重，為女子組合COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）。阿Mo曾參加第一季《全民造星》，惜在55強止步，惟其精湛舞藝為大家留下深刻印象，事故發生後，不少人湧進ViuTV facebook專頁4年前發放的阿Mo參賽造型照留言，紛紛送上祝褔，「撐住，好多人支持你」。

事故中兩名受傷的舞蹈員為李啟言（阿Mo）及張梓峯，其中阿Mo傷勢嚴重，據悉送院時頭部及頸部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓，需通宵進行手術，包括修補受損的頸椎骨骼，其在加拿大多倫多的父親李盛林牧師及其母親，將於明晚趕返香港探望兒子。

阿Mo曾參加第1季《全民造星》，為14號參加者，職業報稱學生，擅長音樂及舞蹈，最後於55強止步。（ViuTV facebook圖片）

阿Mo除了是蘇芷晴（So Ching）的男友，亦與MIRROR很有淵源，曾出演多個MV拍攝，他與成員盧瀚霆（Anson Lo）在大學時期已經認識，2人一起參加ViuTV第1季《全民造星》，當年24歲的阿Mo為14號參加者，職業報稱學生，擅長音樂及舞蹈。他最後於55強止步，惟《全民造星》觀眾都對其表現印象深刻。

事故發生後，大量網民湧進阿Mo在《全民造星》的造型照留言，一人一句為他打氣，「一定要平安」、「你自己要撐住，So Ching等緊你，大家都等緊你平安嘅消息」、「MV無咗你唔得㗎！頂住呀！」、「你一定要康復，為你大大力祈禱！」。

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