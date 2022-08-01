鬼節．鬼門開｜農曆七月買樓都有宜忌　大拿拿幾百萬信不信由你

7月29日正式跨入農曆七月，也就是俗稱的鬼月，民眾往往對於在鬼月有諸多禁忌。



雖然很多人在農曆7月已百無禁忌，但有些人仍是諸事不宜。

台灣21世紀不動產整理一些地產經紀過往在鬼月買屋睇樓相關的撇步與禁忌，讓民眾能夠做個參考。

一個圖輯看清農曆七月睇樓買樓搬遷宜忌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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睇樓：

1. 盡量於太陽下山前帶看，即晚上盡量不帶看。

2. 睇樓先敲門或按電鈴，如同入住飯店時會先敲門表示對無形力量的尊重。

3. 如果宗教信仰的話，依照自身宗教信仰祈求平安符或者是攜帶十字架等帶在身上。

4. 進門後開窗、開燈、打開電風扇和空調，維持室內通風與全室明亮，驅散不好的氣息。

5. 因為鹽有避邪作用，建議民眾鬼月看房可以隨身攜帶一包粗鹽，就可以達消災解厄之效。

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簽約：

1. 簽約儀式選在白天。

2. 在農民曆上找適合「訂盟」的時間。

交屋：

1. 選在白天交屋。

2. 先至各大廟宇取大悲水，用3片樹葉沾大悲水，交屋當天灑在家中每個空間。

遷居：

1.農曆7月盡量不遷居。

2.如需遷居日子要擇日，不衝不剋連幾點都要注意，最好找擇日命理師。

3.建議選在白天搬家。

4.入厝第一步，最好先搬入米桶，米桶上貼上「滿字」紅紙，象徵財運福氣滿滿。

5.入厝當天在房子正中央擺設香爐或熱滾水，象徵「火光除障」。

6.入厝當天多邀請朋友來家中參觀，特別是運勢高的朋友，以增添居家人氣與好運氣。

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21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，老一輩民眾常會選擇避開7月時間簽約、交屋，甚至是睇樓都避免，不過現在年輕一代的購屋族群較不似以往忌諱。不介意的民眾選在此時睇樓，剛好趁淡季時可以跟其他睇樓者錯開。

另外農曆7月幾乎都正逢颱風和炎夏，此時睇樓，剛好可檢視房屋是否出現滲、漏水、積水或是日照西曬問題。最後，鬼月買氣通常較低迷，選在此時買房其實較有議價的機會，不介意的民眾不妨趁此時積極睇樓，也許有機會撿到便宜。

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