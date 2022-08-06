熨衫教學與守則｜跟標籤唔怕熨壞衫　裝修佬教2大守則熨得貼服

衣服熨了還是皺！熨衣服其實有甚麼技巧？衣服放在櫃子裡，拿出來想穿時才發現皺巴巴，就算掛起恤衫也已經壓出摺痕。拿出熨斗時又不知道應該怎樣熨才能熨出完美筆直的衣服，等今日裝修佬教你熨斗使用教學及守則吧！



衣服放在櫃子裡，拿出來想穿時才發現皺巴巴，怎樣才能熨得貼服？（資料圖片）

熨衣守則

熨衫有一些基本守則，只要跟從這些守則去熨衣服，衣服會比胡亂更為筆直：

1.由小到大：與其一開始就一整件熨，不如由局部位置開始熨，慢慢解決皺摺問題後，再熨平整體。

2.由內到外：先把衣服反轉燙平，才燙正面。這樣就可以由內到外使衣服變得徹底平順。

不同物料適合怎樣的熨斗溫度？

不同衣物物料能承受的溫度各有不同，若不慎用了過高的溫度熨衣物，或會傷害衣物纖維，所以以下會介紹不同類型的物料適合哪個溫度：

⦁棉質：160-180℃

⦁麻質：200°C

⦁絲質：120℃或以下

⦁人造纖維：130℃或以下

⦁尼龍：110℃或以下

⦁聚酯纖維（Polyester）：130℃

⦁呢絨（羊毛等動物毛）：厚200℃、薄120℃

衣服上往往有標籤提示熨衣時要注意事項。（網上圖片）

另外，如不清楚手上的衣物是哪一種物料，不知道應該用甚麼溫度熨衣，其實可以參考衣物上的熨衣標籤：

熨衣標籤7款，上圖分別是可使用熨斗、不能熨的衣服及不可用蒸氣熨的衣服，愈多點代表可使用愈高溫度熨衣，一點即低溫（110°C）燙平（常見於尼龍衣物），兩點中溫（150°C）熨平（常見於羊毛衣物），三點可高溫（200°C）熨平（常見於棉及麻質衣物）。

不同類型衣服熨法



詳解過一些熨衣基本守則及熨斗應該用幾高溫度後，就到如何更細緻地把衣服熨好。

衣物熨衣順序

1.恤衫：手袖、領口、背面、門襟（由領下方開始，鈕與鎖釦眼的兩邊直條）、前面

2.一般上衣：門襟、袋、後面、前面，肩、手袖、衣領

3.褲：腰、褲襠、褲腳、褲身

了解熨衣基本守則及熨斗應該用幾高溫度後，就可把衣服熨好。（網上圖片）

不同類型衣物熨衣小貼士



恤衫

恤衫是傳統衣物，年代轉變，恤衫的設計也會隨改變，其實就連熨衫方法也有不同！過往恤衫熨衣的方法，習慣把手袖的兩條摺線燙得非常明顯，穿上身就會摺線亦非常清晰，所以如果穿恤衫不想顯得老氣，手袖就千萬不要熨出摺線。

恤衫領口大概是最令人困惑的熨衫位置了，有些人會直接拉開再燙，其實這是錯誤的做法，施力不平均就會令領口變形。請先把衣領翻出來放平，然後從領尖向中間熨，反轉背面做同樣的熨法。

接著把領口的線縫位置摺疊再熨，但不要熨死，趁領口還是熱的時候，用手調整領口的弧度，再熨一次貼頸的領口位置，固定其挺身效果，就能熨出完美又不僵直的領口。

長褲

褲子因為人坐著，所以特別容易多皺摺。要熨出一條完美筆直的褲子，其實不是要死命熨出摺線。首先要把褲袋裡布拿出來，然後才開始熨褲，跟上面熨衣次序去熨，最後再把褲對摺然後平燙一次，便可以熨出筆直的褲了。

冷衫（毛衣）及針纖衣

過熱的溫度會破壞纖細毛衣組纖的彈性，因此如果皺摺不太嚴重，一般不建議使用傳統熨斗熨直毛衣或針纖衣物。建議使用蒸氣熨斗，掛起毛衣然後用蒸氣的水份令毛衣變得順直，也可以於洗澡時用浴室蒸氣，也有類近的效果。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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