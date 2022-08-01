25歲女子經期必流鼻血「鼻中結血塊」醫生一睇驚揭患暗病：是經月

台灣中部一名25歲女子，主訴這一年來每個月都會流鼻血，偶爾還會咳出血，因為量多得嚇人而就醫，結果發現她左邊鼻中隔佈滿紅色斑塊，必須吃藥治療。



女子接著說，過去生理期4天就結束，此次經血量大且已延續10天，有吃中藥調理身體擔心與西藥有衝突，一席話讓當地醫生意外揪出「鼻孔流出的是經血」的真相。

【圖輯】網民：「幸好不是七孔流血…」25歲台灣女子月經時鼻孔必流經血！醫生一睇驚揭患暗病（點圖放大了解👇👇👇）

+ 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

收治個案的台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在《醫師好辣》節目中指出，該名25歲女子主訴這一年來每個月都會流鼻血，甚至偶爾咳血，此次因量多驚覺不對勁而就醫，在安排內視鏡檢查發現，她左邊鼻中隔上方有很多紅色的斑塊，同時合併血管增生，開立藥物並做衛教後請她返家休息。

女子此時突然提到，過去的月經週期平均4天就會結束，但此次經血爆量持續10天都沒停過，因此有服用中藥調理，擔心與西藥有衝突。此時醫生問：「你該不會每次月經來都剛好流鼻血吧？」她才回想起來，生理期一來就會流鼻血，且只要經血量一多，鼻血也跟著爆增。

【相關圖輯】人妻私處滿佈「黑芝麻」一做愛超痛！台醫揭10%女性都有呢個問題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

吳昭寬指出，後續替女子雷射取下鼻腔黏膜進行化驗，結果發現她的週期性鼻出血是因為子宮內膜異位至鼻中隔上方，後來經過手術完整切除後，健康的黏膜生長出來以替換內膜異位處的黏膜，週期性鼻出血問題也就此解決。

台灣婦產科醫生陳保仁指出，子宮內膜是個良性病變，行為卻非常惡性，具有異位到不適合它生長之地存活的本領：「它到那裡就開始分泌東西，抓一個洞就著床，在那邊就活下來；（反觀）腫瘤也不容易，把它扔到一個地方不一定能活下來。」

【相關圖輯】台女被嫌私處臭急求醫 揭下身布滿抓痕血絲 出事全因一個壞習慣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

陳保仁接著說，內膜異位到哪裡就著床在哪裡，其中包括鼻黏膜、肺部都有可能，過去曾有患者因週期性流鼻血、咳血，後來經切片證實是內膜異位轉移到肺，甚至還有人咳血是因為轉移至食道，月經一來就會咳出小血塊。更有奇特的個案，則是轉移至輸尿管，因內膜會包覆輸尿管，使得尿液排不出而形成腎水腫，長時間忽略就會變成腎衰竭恐要洗腎。

提到內膜異位的治療方式，陳保仁說，只要切除就可以了，若找不到兇手，婦產科也有停經藥、停經針，只要施打6個月就能使其退化：「有些（內膜異位）在它不該生存的地方生活不易，6個月抑制它真的會好。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】