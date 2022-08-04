失眠、睡完都累？營養師教食14款「褪黑激素」食物　讓你睡到天光

【睡眠／失眠救星】都市人生活忙碌壓力大，不時會受睡眠問題困擾，失眠及睡完還是很累等更是家常便飯。有營養師就分享「失眠救星」，包括進食多款含有「褪黑激素」的食物，以及睡前要避免的8大行為，讓你睡個「香甜好覺」，一睡到天光。



有營養師分享「失眠救星」，包括進食多款含有「褪黑激素」的食物讓你睡個「香甜好覺」。（gettyimages）

台灣營養師余朱青於Facebook專頁發帖指出，睡不好對人體造成的不良影響會一直累積，長遠會傷害身體，並引述外國研究指，睡眠質素差除了增加死亡率，更會變肥，「根據美國睡眠基金會的建議，成年人睡眠少於6小時就可以說是是睡眠不足，而一般正常人要睡大於7小時才足夠，若是超過5天睡眠少於6小時，是有可能會增加0.8公斤喔。所以睡眠不足是真的會讓人變胖的」。

睡眠基金會各年齡層建議睡眠時間，包括嬰兒、兒童、青少年、成年人及長者，看看你的睡眠時間算多還是少，又是否正常足夠▼▼▼

14款「褪黑激素」的食物幫你改善睡眠

余朱青建議可以攝取以下含有「褪黑激素」的食物，以提高睡眠質素，包括：

蕃茄、洋蔥、黃瓜（青瓜）、車厘子、香蕉、燕麥、米、粟米、牛奶、芝麻、南瓜籽、杏仁果、黑核桃、薑等



余朱青又提醒，睡覺前不要做以下8種行為，以免影響睡眠：

1）不要做會影響睡眠的事

2）睡前1小時不要使用電子產品，因藍光會影響睡眠

3）睡前2小時不健身或做劇烈運動，做一些拉筋伸展運動幫助睡眠就好

4）睡前2小時不要再進食

5）晚餐不要吃太飽

6）太晚不要喝咖啡及茶

7）睡前不要飲酒過量

8）午睡不要睡太久



回答一條簡單問題就知你午睡時間長還是短▼▼▼

余朱青最後再次提醒，充足且品質良好的睡眠，對體重管理及身體健康都非常重要喔。