佩洛西數據大揭秘　一夜殺入微博熱搜冠軍　人氣力壓呢個爆紅女星

【佩洛西／裴洛西／波洛西】「佩洛西訪台」成為全球熱議的話題，身為美國眾議院議長的佩洛西（Nancy Pelosi），在離開新加坡與馬來西亞之後，以繞過南中國海、飛行長達7小時的方式降落松山機場，並在昨日一早前往台灣立法院拜會藍綠黨團，再與台灣總統蔡英文會面。而佩洛西也一夕之間登上微博熱搜榜，不僅包攬前10名，還瞬間把「王心凌總冠軍」擠了下來。



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據悉，佩洛西自上月29日開始，率領國會議員正式展開亞洲行，並且在前天抵達台灣，於君悅酒店留宿一晚之後，隔日一早隨即開啟了滿滿的行程，包括到台灣立法院拜會藍綠黨團、會晤台灣總統蔡英文以及前往景美人權文化園區。事實上，在佩洛西尚未落地之前，大陸微博就掀起了熱烈的討論潮，其中台媒《中天快點TV》第一時間所報導的「佩洛西班機22時降落」更登上微博熱搜榜首，並在晚間9時左右吸引了超過14億的瀏覽次數。

另外，佩洛西也一個人包攬了微博熱搜的前10名，有關佩洛西的相關議題更直接把近日大熱的綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》淹沒，討論度完全超越了王心凌奪下全場總冠軍的消息。此外，昨日微博上也出現了一波表態潮，許多在大陸發展的台灣藝人紛紛轉發《央視新聞》的貼文「＃只有一個中國」，包括王心凌、歐陽娜娜、楊丞琳、陳妍希等。

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針對佩洛西堅持訪台一事，大陸外交部屢次釋出嚴厲的譴責，認為佩洛西不顧中方強烈反對、嚴重違反「一個中國原則」與中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，且向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

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