立秋起4生肖連行16日好運！屬狗身邊有小人　想財路亨通需靠把口

經過了24節氣中最炎熱的大暑之後，明（7）日即將迎來第13個節氣立秋，換言之，夏季已接近尾聲、秋季就要來臨。



台灣命理專家邱顯龍表示，從古至今立秋都有「秋老虎準備發威」的說法，意味著某方面或許會產生巨變，但有4生肖卻能連旺16天（8月7日至8月23日），好運、財運一起來。

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Top 4：生肖牛

在立秋期間，屬牛者務必多加留意與他人之間的溝通，千萬別從爭辯中試圖改變他人的想法，這不僅顯得自己不夠聰明，也會有帶來反效果的可能性。邱顯龍建議，團體活動以及朋友的聚會，對屬牛者來說非常重要，除了提升正能量之外、還能從中獲取賺錢的好機會，不妨抽空多多參與。

Top 3：生肖雞

在立秋期間，屬雞者需要注意是否會遭遇詐騙，短時間內快速進帳、財富暴增，恐怕會讓自己無心陷入意外或危險之中。邱顯龍指出，屬雞者因表現極佳、名聲與財運大幅度上升，在成為萬中矚目的焦點時，也可以善用自身的優點，比如優秀的口才來行銷自己。

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Top 2：生肖狗

在立秋期間，屬狗者如果想要財富一路順遂，一定要嚴防身邊的小人，成功守住了才能宛如獲得神明加持，好運、財運一起來。邱顯龍提到，屬狗者的第六感全都集中在事業、學業以及學術方面，倘若不小心遇到了危機，最佳的化解方法就是靠自己天生的能言善道功力。

Top 1：生肖虎

在立秋期間，屬虎者與屬牛者一樣、需要留心與他人之間的溝通，假如強烈的靈感搭配上良好的協調與行銷，處理事情就能達到預期的結果。邱顯龍說明，屬虎者雖然是本命年，但只要保持赤子之心，各方面的問題都親自解決，加上第六感，就能同時接住正財和偏財。

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