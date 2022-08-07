5大叔淨食2個稻香$1鮑魚雞煲　埋單僅$79　網民斥肉酸：過意得去?

飲食業界不時推出各款減價優惠或宣傳，吸引食客光顧。日前稻香酒樓推出$1鮮鮑魚雞煲的限時消夜優惠，5名大叔光顧時僅點了2煲便埋單離去，更貼出合照「打卡」稱當晚晚餐連同茶芥附加費，合共僅花79元。帖文引來網民熱議，有人認為大叔只享用雞煲優惠而不加點其他食品非常「肉酸」，甚至指相關行為或招致「加料」；但亦有人認為酒樓舉行相關優惠前早已預料有關情況，「明買明賣有咩問題」。



日前稻香酒樓推出$1鮮鮑魚雞煲的限時消夜優惠，5名大叔光顧時僅點了2煲便埋單離去，更貼出合照「打卡」稱當晚晚餐連同茶芥附加費，合共僅花79元，引來網民熱議。（fb「耆英長者老人家搵外快 求職群」圖片）

有大叔網民日前於facebook群組分享外出用膳的抵食優惠，指與4名友人上周五（8月5日）晚上到旺角的稻香酒樓晚飯，適逢店家推出晚飯及消夜優惠，他們遂點了2煲「$1鮮鮑魚雞煲」享用。樓主指，他們本來打算點另一款優惠食品、價值28元的氣鍋湯，可是落單時已售罄，5人便沒有再點其他食品。

從樓主上載的打卡照可見，5人在酒樓「打卡」記錄晚飯聚會，桌上除了2煲雞煲便只有餐具及熱茶。他表示最終與友人僅吃了2個雞煲便埋單離去，連同晚市茶芥費用，賬單總數僅為79元，即人均只需15.8元。

大叔表示最終與友人僅吃了2個雞煲便埋單離去，連同晚市茶芥費用，賬單總數僅為79元，即人均只需15.8元。（fb「耆英長者老人家搵外快 求職群」圖片）

大叔的帖文一出即引來激烈討論，網民意見兩極。有人批評5名大叔佔用酒樓飯枱晚飯，卻只點了2煲$1優惠雞煲，並無加購其他食品，做法小器又肉酸，甚至有機會招致「加料」，「人哋打開門口做生意，燈油火蠟人工乜都係成本，你幾個大男人走去攞完人着數仲post晒大特寫出嚟，好似展示勝利姿態咁，過唔過意得去呀」、「好心啦，你唔面紅，我都尷尬」。

不過也有網民認為大叔們並無問題，直指酒樓推出優惠前早已預料相關情況，「人哋搞咗20幾年活動，實知有無賺，飲食最重要就係人流，無客蝕租人工材料成本」、「豐儉由人，一方願買，一方願賣，有乜問題」、「推廣政策不是什麼新鮮事，推得出嚟就預咗有呢啲客」。