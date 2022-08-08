吃西瓜消暑竟潛死亡風險？專家提醒2大食法最危險　5大建議放心吃

近來天氣炎熱，不少朋友忍不住來一口冰品、水果消消暑，但竟傳出有人吃西瓜吃到差點沒命，令人意想不到，畢竟吃西瓜是再普通不過的事情，怎會一吃差點沒了命？



人稱「無毒教母」的台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈日前在YouTube節目《健康2.0》與營養師宋明樺探討食物中毒應變方法。對於吃西瓜斃命的案例，她直言錯不在西瓜，但其實這種案例很多，一般家庭不常買一整顆大西瓜，經常會請店家切半後才從市場帶回家，但其實就算已經蓋上保鮮膜，西瓜仍可能在回家途中開始長菌。

西瓜雖消暑可口，不過選購及進食時也有一些健康技巧：（按圖了解）

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過去曾有研究指出，當刀面不乾淨時，用它切西瓜恐使細菌長得更快；譚敦慈分享買西瓜回家的第一件事，即是揭開保鮮膜後，用乾淨的刀子輕輕切除表面薄薄的一層，以達到去除保鮮膜上殘留的化學物質及表面細菌等作用，接着將西瓜切塊後放入保鮮盒，以節省冰箱儲放空間。

西瓜要怎麼吃才安全？譚敦慈特別強調用乾淨的叉子、盤子拿取西瓜，「不要吃了又放回去」，部分民眾喜歡直接用湯匙挖取西瓜果肉的吃法也實在不妥。她提到，西瓜買回家盡量2至3天內要吃完，一旦出現黏液或酸味時千萬別再食用。

至於水果該不該去皮？譚敦慈以鳳梨為例作解釋，若家中還有剩餘水果就買整顆鳳梨不切，但若想儘快食用則可以買現成、削好皮的，「削皮的東西一定要趕快回家處理」，所以就不要買了再帶着繼續逛，或乾脆直接選在行程最後再購買。此外，譚敦慈也提到像超市會將水果放在冰箱冷藏讓顧客安心，但她建議買回家後還是要再用開水（飲用水）清洗過，且一定要用乾淨的叉子取食，「不論任何水果或食物，切記都要用乾淨的叉子取用，才能避免唾液中的細菌交互污染」。

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哪些食物在夏天最容易讓人食物中毒？譚敦慈表示攝氏7至60度環境容易長菌，在外購買食材時必會特別注意店家環境是否乾淨、是否有冷藏設備，即使買熟食回家也不會立刻上桌，而是先重新加熱、煮沸做到殺菌效果，若在外購買生食也可以自備保冷袋，請店家提供冰塊，但不要將冰塊墊底，「由於冷空氣往下，所以要將冰塊放在生食上方」；她也提到，蛋白質類、糖類及水果3類必要盡快食用或冷藏。

若不幸食物中毒導致嚴重腹瀉，常人反應以止瀉優先，但宋明樺指出，一味地止瀉反而會讓細菌存留在體內的時間更久，所以這時吃止瀉、止吐藥不見得是正確的。當腹瀉、嘔吐狀況緩解時，有胃口即可正常飲食，但容易產氣（如洋蔥、大蒜）、高纖高渣（如牛蒡、蘆筍、芹菜）、油膩高糖的食物先不要食用，盡量選擇溫和清淡的食物食用為上。

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