你認為這是牛扒還是大便？台網瘋傳1張美食照　網民：張相有味…

料理不僅烹飪技術重要，擺盤也是一門學問，兼具色香味才能稱為完美。



日前一名台灣網友在網路上發文，分享一間台北餐廳的牛扒，而貼文曝光後也掀起討論，不少人看見擺盤和牛扒後嚇壞直呼：「瞬間覺得想吐！」

【圖輯】網民：「剛才在馬桶看到類似的餐點…」台網瘋傳1張「美食照」你認為是牛扒還是大便？（點圖放大了解👇👇👇）

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日前一名台灣網友在Facebook Gorup《爆廢公社》上發文，從照片中可以看見，白色大盤子中間擺著兩塊長形牛扒，旁邊還有櫛瓜、蔬菜、醬汁等配料。不過，牛扒乍看之下就相當沒食慾，原PO在貼文中寫道「某天訂了一家台北餐廳，居然讓我吃到這麼美觀的牛扒，上菜的時候就聞到濃濃的味道」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：「過期的大還丹」、「看到就沒食慾了」、「有味道的照片」、「旁邊還有狗狗挖土的痕跡」、「原來我家的貓天天在做牛扒」、「想要有偏財運，踩不到就用吃的」、「剛才在馬桶看到類似的餐點」、「怎麼進去，怎麼出來」、「瞬間覺得想吐」、「天啊！食慾都沒了」、「是大便味的牛扒，還是牛扒味的大便」。

另外，也有不少網友認為擺盤跟配菜都表現不佳：「這擺盤我服了」、「真的假的啦！這真是太前衛的擺盤了」、「餐廳？哪一家餐廳配菜跟廚餘一樣」、「廚師除了手藝，美感真的也很重要」、「這是什麼鬼？美食要色香味俱全，他第一個就沒有了，而且旁邊的配菜是什麼」、「牛扒像便秘的屎，這擺盤幽默唷」、「有夠爛的擺盤」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】