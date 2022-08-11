農曆七月｜台2000呎豪宅$227萬求售　未入住變凶宅原因曝光極哄動

200萬元買到一棟2000呎的豪宅，聽落都知有古怪！台灣網絡近日流傳1則放售樓盤的帖文，以868萬元新台幣（下同，約227萬港元）求售1棟逾2000呎的4房電梯戶豪宅，樓齡9年但從未入住，表明是曾發生事故的「凶宅」。帖文一出即引起網民熱議，好奇為何全新未入住已變凶宅，經紀後來揭露原因，不少人都直呼「這是我看過最衰的事故屋」。



有地產經紀在FB發帖，求售1棟位於苗栗苑裡、全新沒入住過的雙車位豪墅，建築面積約2,237呎的凶宅。（facebook圖片）

有地產經紀在facebook群組「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」發帖，求售1棟位於苗栗苑裡、全新沒入住過的雙車位豪墅，建築面積約2,237呎，4房2廳5廁，包括2大套房電梯戶，樓齡僅9年，而且地理位置好，周邊設施完善，鄰近學校區，「走路即可到達」。不過帖文亦列明是「故事屋」，即單位曾發生過死亡事故。

帖文曝光後即掀起討論，不少人認為單位似乎是「抵買之選」，但亦好奇為何未入住就有事故，「年紀9歲？還全新未住？就落得凶宅之名？是風水多極煞啊？」。

經紀其後留言解釋，指當時房子頂樓的落地玻璃窗剛好沒上鎖，隔壁戶竟從頂樓偷跑過來這處輕生，因而成為凶宅。網民得知真相後都驚呼，「真的很衰又嘔吧！」、「這是我看過最衰的事故屋」、「可惜了這麼漂亮的房子」、「不在自己家，還從隔壁跑來也太會選地點」。