地球自轉神秘加速「史上最快」原因仍未知　那些年1日只得19小時?

最近會不會覺得時間越過越快？雖然說極大機率是錯覺，不過經科學家研究指出，在今年6月29日的確一天變短，地球自轉快了1.59毫秒！



【圖輯】那些年1日只得19小時？地球自轉神秘加速6月29日成史上最短的1天！專家估係呢個原因（點圖放大了解👇👇👇）

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

地球當日自轉速度打破了自原子鐘發明以來自轉最快的歷史紀錄，成為地球上最短的一天。至於自轉變快的原因，可能與地球暖化有關，南北極冰層融化之後，導致地球質量重新分布。

據CNN報導，負責全球計時的組織國際地球自轉和參考系統服務（International Earth Rotation and Reference Systems Service）的數據指出，自轉是地球在其軸上旋轉一次所需的時間長度，而在今年6月29日地球自轉比一般24小時快了1.59毫秒，打破2020年7月19日快1.47毫秒的紀錄，成為地球史上最短的一天。

【相關圖輯】「地球是圓的」恐是世紀大謊言？網傳聯合國標誌暗藏真正世界地圖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

目前科學家並沒有明確解釋地球自轉加快的原因，照理來講，地球的自轉應該是會因為月球引力產生的磨擦阻力而逐漸放慢，才會由14億年前的一天19小時，逐漸放慢到現在的一天24小時。而自轉變快的現象，據推論可能出自於地球暖化，造成南北極冰層融化，導致地球質量重新分布，連帶影響地球轉動的速度。

美國海軍天文台退休主任鄧尼斯麥卡錫（Dennis McCarthy）說，在毫秒隨著時間的推移而積累的情況下，為了讓原子鐘時間與地球的自轉對上，已多次對世界協調時間（UTC）進行「閏秒」的調整，以減慢我們的時間來匹配地球自轉時間，若這種狀況持續下去，UTC可能不久後就要被迫進行「反閏秒」的調整，而反閏秒會產生多大的麻煩，目前無人知曉。

【相關圖輯】地平說｜地球是「冬甩形」？ 地平說學會成員稱 四季與月球軌道全部有解（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】