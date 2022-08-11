港人10個有1個患糖尿病　仁愛堂免費提供儀器助監控病情｜附詳情

現時香港約有70多萬名糖尿病患者，即每10名香港人就有1名糖尿病患者，除藥物控制外，良好的生活習慣也是控制血糖的關鍵，患者亦需經常留意其血糖水平的變化。惟有內分泌及糖尿科專科醫生指出，受新冠肺炎影響，不少患者因而減少外出及運動，同時因在家抗疫而未能定期覆診及檢查，不知不覺影響血糖控制而不自知。仁愛堂在友邦慈善基金的「疫境同行計劃」贊助下，正推出糖尿病患者援助計劃，為合資格的糖尿病患者提供連續葡萄糖監測儀，可測量整日血糖的讀數，有助控制血糖。



內分泌及糖尿科專科醫生丘思欣強調，良好的生活習慣也是控制血糖的關鍵，新冠肺炎的影響下，不少患者因而減少外出及運動，同時又未有定期覆診，其血糖指數已出現波幅亦不知。（仁愛堂提供）

香港糖尿病人口近年持續增加，其中以50歲或以上人士居多，而近年更有年輕化趨勢，5名糖尿病患者中就有1人為40歲或以下。糖尿病與身體內的胰島素分泌有關，當身體的胰島素分泌不足或身體對胰島素出現抗阻，血糖就會隨之上升，而當血糖超過腎臟負荷時，血糖會經患者的尿液排出，因此稱為糖尿病。

糖尿病的種類很多，一共有四種，分別為一型糖尿病、二型糖尿病、妊娠性糖尿病及繼發性糖尿病，而最常見的類型為二型糖尿病，內分泌及糖尿科專科醫生丘思欣指出二型糖尿病患者多與生活及飲食習慣有關，特別是有肥胖、飲食習慣欠佳、缺乏運動及有家族病史的人士就要多加注意。

「糖尿病是個可以透過生活及飲食習慣而得改善的疾病，例如有患者成功減重後亦可同時減少所需服用的藥物，所以能清楚了解患者的生活及飲食習慣與其血糖變化的關係，可大大幫助穩定病情及減低出現併發症的風險」，丘醫生又稱，患者應每3個月檢查而糖化血紅素(HbA1c)，每年定期做併發症評估，當中包括糖化血紅素、肝腎功能、膽固醇、微白蛋白尿、糖尿眼、糖尿腳及心臟檢查。惟受疫情影響，不少患者因留家抗疫及減少外出而未能覆診或只到診所配藥，由於不少糖尿病患者沒明顯病徵，而他們又沒有定期「篤手指」檢查血糖的習慣，因此或沒察覺自己的血糖指數已有不穩的現象。

連續葡萄糖監測儀可安裝於糖尿病患者身上14日，藉連續地測量皮下的葡萄糖及血糖數值，從而了解患者的血糖與飲食生活習慣之間有何關係。（仁愛堂提供）

理想的空腹血糖值應介乎於4至6mmol/L ，餐後2小時血糖應低於8mmol/L ，而糖化血紅素亦應控制於7%之下。最常見自我檢測血糖的方法為「篤手指」，即透過細針刺入皮膚後收集手指頭上的血液，再將血液放到試紙及血糖機上以了解血糖的讀數。丘醫生指出，由於不少患者抗拒定時「篤手指」，所以無法定期監測其血糖數值，而連續葡萄糖監測儀則可有效地了解患者於一天間的血糖變化，「曾有患者使用連續葡萄糖監察儀後發現進食湯圓後的血糖上升至少10度；另有患者在監察期間發現半夜時份經常出現血糖過低情況；使用連續葡萄糖監測儀可讓病人及醫生更了解患者的血糖波幅和控制，因此可按情況調整藥物和飲食習慣以改善病情」。

連續葡萄糖監測儀的原理是將一個有軟管的感應器貼於手臂的皮膚上，藉此測量皮下的葡萄糖及了解其血糖數值，一般醫生會將連續葡萄糖監測儀安裝於患者身上14日。連續葡萄糖監測儀的好處是可以連續多日了解患者的血糖數值及血糖與飲食生活習慣的關係，但由於價錢較其他檢測方法昂貴，而較少患者選揀使用。

糖尿病患者援助計劃

合資格的參加者可獲免費安裝14天的連續葡萄糖監測儀，及免費接受糖尿病專科醫生跟進及調配藥物

參加資格 （需完全符合以下條件）

-55歲或以上公屋居民

-正於醫管局就診的糖尿病患者

-糖化血紅素（HbA1c） 高於8％

-需同意開立醫健通

-名額有限、先到先得

申請及查詢電話：26557634

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



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