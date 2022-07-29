法男極端改造變「外星人」嚇壞網民　慨嘆外界不了解自己

現實版外星人！法國有一名男子想把自己改造成黑色的外星人，不惜在身體上進行極端改造。不過異於常人的樣貌不僅給他帶來生活上的不便，還常常嚇到其他人，讓他無法正常生活；近期這名「外星人」受訪坦言，自己雖然外表不一樣，但也想和正常人一樣被對待、想有正常的事業、伴侶等。而他的大規模身體改造也讓許多網友感到害怕，並直呼：「任何替他改造的醫生都應該入獄」。



綜合外媒報導，34歲的洛佛雷多（Anthony Loffredo）沉迷於把自己變成「黑色外星人」，而進行「身體改造」。

點擊放大瀏覽洛佛雷多改造前後的照片（慎入）▼▼▼

+ 28

他的全身幾乎蓋滿黑色刺青、鼻子被切除、舌頭也一分為二；上嘴唇、耳朵、左手無名指和小指、頭上及手臂上更全都植入各種形狀的填充物。不僅如此，洛佛雷多的眼白也染成黑的，據了解，如今的樣貌還沒到洛佛雷多理想中的樣子，他還在考慮要切除自己的一條小腿。不過，他也坦言這個行動不簡單，因為自己的小腿是「完全健康的」。

洛佛雷多是知名的「身體改造者」，在IG有多達近130萬粉絲追蹤，且遍布全球。從他的發文中可得知，洛佛雷多目前的改造進度來到44%；他也透露自己對「將科技融入身體」的改造計畫有相當大的興趣，未來也有計畫將晶片植入身體內。

他在接受媒體訪問時透露，現實中人們常看到他就尖叫跑走，自己明明是個正常人，但所有人都認為他是瘋子。洛佛雷多嘆，自己的樣貌很難找到工作，「每天都是場戰爭，因為每天都會有人來批評，就只因為他們不了解，所以他們瘋狂謾罵」。

洛佛雷多認為，人們不該透過外表來判斷一個人，坦言「你永遠都不知道別人的腦袋裡在想什麼、不會知道他為什麼要這樣做，你應該和他溝通、去了解他，而不是指責」；他也強調自己雖在外表上想要變成理想中外星人的樣子，但他的內心還是個普通人，希望能夠被當普通人一樣的對待。他也表示，自己想要擁有正常的家、女友、朋友、工作。

延伸閱讀：

拜習通話 習近平：美國應言行一致恪守一中原則

【本文獲「TVBS」授權轉載。】