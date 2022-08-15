「翻版Rosé」赴加留學瘋傳被包養做妓女　美女網紅含淚拍片揭真相

有「翻版Rosé」之稱的台灣美女網紅「美麗妄娜」，之前去加拿大讀書，也到美國紐約觀光旅遊，不過不少網友酸她是去外國去做雞、被人包養，這讓她忍不住拍影片澄清。



21歲的美麗妄娜透露16歲就離開家去台北，並且就此沒有再向家裡拿錢，而這次她決定到加拿大讀書，卻有網友惡意留言，質疑她是被乾爹包養，還有指她去外國做妓女。忍不住在影片中哽咽澄清，去外國是自己花了一段時間工作存錢，一切都是靠自己。

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而且她家境也不富裕，也透露目前現況是已沒有去上課了，因為她還有工作的關係，加上加拿大與台灣兩地時差12個小時，常為了要跟廠商溝通工作，而沒有時間去上課，這邊物價很高，因為生活、工作兩方面壓力，讓她有抑鬱症，不想出門，不想與人相處，也吐露這是她第一次來加拿大，經過此次經歷成熟不少。

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