47歲「電音一姐」謝金燕高170cm竟只有24吋腰　超狂一日菜單曝光

有「台灣電音一姐」之稱的謝金燕出道多年，現年47歲的她育有一子，不過無論台上台下的精緻外貌和火辣身材，都讓人看不出她是一個孩子的媽媽。即將在8月20日6度唱響高雄巨蛋的謝金燕，不只如火如荼地忙於彩排、練習，連飲食菜單也在嚴格管控中，她日前更透露，體重即將跌破新低，同時曝光超狂一日菜單，讓大批網友相當佩服其絕佳自制力。



謝金燕13日透過IG限時動態曬出自己測量腰圍的照片，身高近170公分的她竟有著24吋小蠻腰。事實上，謝金燕經常在社群平台上曬出超絕美照，露出腹肌、細腰之餘，她也不忘分享當天的超狂菜單，其中早餐只有2根香蕉及1個飯糰，午餐則是6顆水煮蛋、2顆小肉粽（糉），再適度補充運動飲料和能量飲料，至於晚餐也只有2顆水煮蛋、1/4片的肉乾與運動飲料。

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另外，謝金燕也透露，這幾天她在測量體重時，發現體重又要跌破新低，雖然照片中的她只有46.8公斤，但前2天測量時卻只剩46公斤，只是近170公分的她體重竟未破50公斤，讓不少網友相當擔心會否過於消瘦。對此，謝金燕也不忘安慰：「我有在食補，請大家放心，1米7的身高是輕了點，接下來希望能增點肌！」

事實上，謝金燕對維持好身材下了不少苦功，而每回被問及如何擁有「穿衣顯瘦，露腰有肌」的身材時，謝金燕也毫不藏私，先前還大方分享自己平時的日常，包括「在家從不穿寬鬆衣服，隨時觀察多出來的不必要贅肉」、「24小時縮小腹睡覺」、「再好吃的東西7分飽就要停」、「吃東西不要太專心因為要慢」、「不喝含糖飲料」、「洗碗時蹲馬步」等，讓大批網友佩服不已。

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