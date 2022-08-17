YouTuber赴柬埔寨賣命救出40人反遭台政府批評　怒稱：以後不救了

台灣人誤信海外打工領高薪，反遭詐騙集團控制，不僅錢沒賺到，最後還人財兩失。柬埔寨詐騙案件愈演愈烈，起因全因正義網紅「好棒Bump」在YouTuber發布相關救援影片，才引起政府單位關注，但因他多次提及台灣外交部刁難不發臨時護照，卻遭到外交部發新聞稿指控「非事實」，甚至表示他的影片內容有誤、帶風向，讓原先還想繼續救人的Bump徹底被惹怒，在IG宣布「詐騙解碼系列永久停更」。



Bump因「詐騙解碼」系列影片走紅，立志要幫助社會大眾的他，前前後後解救了超過40名受困台人。

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但在今年3月，他發布了一段影片，表示在杜拜進行救援時，曾向外交部反應「我國駐杜拜辦事處的領事處長不願意發臨時護照」，還說連外交部的長官都一問三不知，結果被外交部發聲明說是在帶風向，「與事實不符」。

儘管他之後找來獲救人質出面作證，甚至公布音檔狠狠打臉外交部，但外交部卻又在昨（16）日表示，他們在去年12月獲報後，就有立刻聯繫當事人和其家屬，並協助通報杜拜警方，促成救援行動，甚至要媒體在報導前先查證實情，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」

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由於Bump在每一次的救援任務結束後，都未曾將功勞攬在自己身上，反而不斷感謝各個單位的幫助，也有留下救援過程的影片原檔、機票發票、訂房訊息、對話記錄，強調自己不是為了想紅才做這件事，也絕對經得起考驗，但一番美意卻被外交部指控是「誤導國人」，讓他非常不滿，「現在是為了面子講什麼話都可以是嗎？還是說這樣講是為了選舉？有必要嗎？」

Bump不滿，外交部解決不了問題就解決提出問題的人，「說我誤導國人，所以意旨我說謊囉？」、「要你們認錯很難？你們就是沒錯？還是這個政府不能被人民監督，只要人家有意見陳情，就是要抹黑對方說謊？」

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原本還想繼續救人、不想跟外交部硬槓的他，也終於耐不住怒火，「發這種新聞是要我以後小孩怎麼想我？你們的一篇新聞可以輕易毀掉我的一切跟未來」、「做這一件事情真的是他X的爛透了！」並點名外交部：「你們只要敢再繼續亂講我誤倒民眾，我就每天開直播、拍影片，聯合所有的力量控訴到你們下台為止！」

他也痛心表示，新聞媒體和警政單位已多次呼籲民眾別再受騙上當，若還是有人講不聽，「未來我們不會再救了」。最後，他也無奈感嘆自己的義舉遭外交部曲解、抹黑：「我真的受夠了！詐騙解碼系列永久停更！」

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