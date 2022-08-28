郵差叔叔派件問媽媽在哪？　3歲女童超誠實回答　聽完尷尬到即走

童言無忌！英國有名3歲女童與郵差叔叔超誠實對答片在網上瘋傳，閉路電視畫面拍到郵差將郵件放入櫃子後，和小妹妹隔住門用門縫交收信件，郵差好奇問媽媽在哪？未料妹妹直稱「她在樓上大便」，問出真相的郵差非常尷尬，叫妹妹告訴媽媽有信就衝着「逃去」。被爆大鑊的媽媽表示，她正在廁所看畫面直播，尷尬得想執行李「逃離國家」，這名郵差和她見過幾面，以後應不敢和對方聊天，她事後受訪大讚女兒誠實，但也有提醒她不用說那麼具體。



郵差叔叔上門派件，按門鈴後只有一對小孩應門。（TikTok影片截圖）

網上日前流傳1段女孩和郵差叔叔的對答片，事件其實發生於今年5月底，由24歲英國媽媽埃德尼（Lauren Chloe Edney）上傳到TikTok分享，當日早上郵差帶了郵件及信件上門，當時她正上廁所，故4歲兒子占士（James）和3歲女愛蜜莉（Emily）走到門口透過門縫接件。

門鈴攝影機（Ring Cam）畫面可見，小女孩隔住玻璃門問好，並用門縫接收信件，郵差叔叔想找大人收件，問小孩「媽媽在哪？」。2小孩一開始未有回答，郵差再問媽媽在不在，未料小女孩「爆大鑊」，告訴郵差「she’s upstairs having a poo」（她在樓上大便）。郵差問出真相後非常尷尬，「噢」了一聲，隨即告訴女孩有郵包放了在櫃子內，要她告訴媽媽，然後急急腳像逃跑一樣離開，場面爆笑。

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埃德尼笑言她尷尬得已收拾好行李，「準備逃離這國家」。網民指女兒可改答「媽媽在樓上推卸貨」，笑稱「我不敢應郵差門了」、「以後不敢有眼神接觸」、「他逃得不夠快」，但有網民認為不必在意，郵差什麼情況都見過，甚至有郵差留言，說這其實是派件時的開心趣事。

有網民好奇郵差為何不找爸爸，埃德尼透露她是單親媽媽，那名郵差見過她們一家三口好幾次，彼此是認得的，自己可能再沒勇氣和對方說話，但女兒大讚對方是很棒的郵差，而且對方也完全無做錯。

影片爆紅後，埃德尼回應外媒「證實」女兒說法，她真的在上廁所，但強調有將前門鎖上，確保2名小孩的安全。她是名機械技工，當時正在廁所看閉路電視的直播，在廁所尷尬萬分，但很高興孩子沒說謊，她已和孩子在洗澡時談過這件事，稱以後不用說得那麼清楚。

（綜合）