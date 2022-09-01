滑鼠入面有個波！打工仔返新工驚見設備超舊　「滑鼠波」有何用？

專門刊載職場所見所聞的facebook專頁「奴工處」最近刊出投稿，有打工仔稱近返新工時，驚見辦公室的設備非常舊，指自己在到此公司工作前「從未見過Mouse入邊會有個波」，埋怨這種滑鼠又重又不好用。這種「懷舊滑鼠」引來爆笑回應，有人更笑問「有冇floppy？」，又聯想內裏的波波可以有各種用途。



投稿人指自己在到此公司工作前「從未見過Mouse入邊會有個波」，埋怨這種滑鼠又重又不好用。（電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）

有網民指投稿人太年輕，惡搞地分享以往如何活用舊式滑式內的球體，「呢個波好用㗎，會幫你碌哂張枱啲塵」、「粒波其實係暗器，掉人好痛」、「拆粒波出嚟玩」，笑稱「聽日放個蛋黃入去用會順好多」、「個波用特殊物料做，因為太多人偷先絕跡市面」。

有相信曾經使用過這種舊滑鼠的網民表示「有波果隻不知幾好用，唔使用mouse pad，又唔使驚枱面太滑反光」、「用個mouse大力少少打落張枱，會成個波飛出黎」。另有網民提醒舊式電腦的滑鼠插槽不能兼容新滑鼠，提醒投稿人不要自作聰明購買滑鼠更換。

投稿人指自己在到此公司工作前「從未見過Mouse入邊會有個波」，埋怨這種滑鼠又重又不好用。（Getty Images 圖片）

其實這類電腦配件叫做「滾輪滑鼠」，一般使用PS/2插頭，較新款的電腦機看應同時有PS /2和USB插頭。「滾輪滑鼠」的底部裏有1個小球，其操作原理是由小球帶動樞軸轉動，繼而帶動變阻器改將產生的變阻值成為位移訊號，傳至電腦主機而操作指領。其後科技進步而有光學滑鼠的出現，滾輪滑鼠已逐步被淘汰。