女子抱貓上機嚇到隔離位彈起！網民唔嬲反撐貓咪好萌　真相超搞笑

飛機上禁止攜帶寵物，先前曾有乘客違規將貓帶進機艙還餵母乳，讓眾人很震驚；近來又有一位女子因帶貓上飛機引起軒然大波，但當眾人看到貓的正面都不禁啞然失笑。



網友在TikTok上傳一段影片，一架外國的班機上，一名男乘客氣憤控訴鄰座的女子抱著一隻貓，叫來空姐處理。

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空姐前來跟女子溝通，女子堅持她懷裡抱著的是她的「寶貝」，並用毛毯整個包覆，空姐請她把毯子掀開。經過一番爭論後，空姐小心翼翼把攤子揭開，一隻蜷曲的「豹紋貓」呈現在眼前，隔壁男乘客激動大喊「就是一隻貓阿！我就說了！」隨即起身離座。

女子繼續解釋：「這是一隻山貓，是緊急用的服務動物，和貓不一樣，這兩者有很大的不同」，接著她抱著貓站起來，空姐感覺有異，疑惑地連問許多次：「這是真貓嗎？」、「牠是活的嗎？」。

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女子不斷強調這是緊急情況時安撫情緒的協助動物，空姐也鬆口是可以帶上飛機的。當她終於把貓轉向正面，在場人士都驚呆了，這明顯是一隻假貓，眼睛部分貼的是塑膠片，空姐驚訝到語無倫次：「這…這眼睛…」

網友表示：「帶公仔還好吧，有些人緊張就需要抱個東西安撫情緒」、「那個好像標本」、「山貓玩偶眼睛超萌」、「女子感覺情緒有問題，可能真的需要一個慰藉物品」、「隔壁男子反應也太大了」。

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