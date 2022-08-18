啟德方艙醫院料快啟用　直擊維港海景隔離房間　有廁所、電蒸爐

本港新冠肺炎疫情未見回落，日增確診逼近6,000宗。隨着竹篙灣社區隔離設施的入住人數增加至約七成，啟德社區隔離設施（又稱啟德方艙醫院）亦準備啟用。《香港01》日前到啟德社區隔離設施，民眾安全服務處總參事梁冠康受訪時透露，當竹篙灣的入住率達大約八成，啟德便會啟用，現時已準備就緒，只要政府決定動用，只需48小時便可投入運作。他強調啟德的設計人性化，每間房設有獨立廁所和浴室，床褥亦加厚了，更有電視機及電蒸爐。



啟德方艙醫院位於啟德前跑道區，原本改為公園，可飽覽觀塘避風塘至鯉魚門景色。記者現場所見，部份方艙醫院房間可觀賞海景，即使檢疫期間必須留在房間，都仍可一覽海景。梁冠康表示，有六幢的房間可觀賞海景，但房間編配由職員因應運作所需而決定，並非確診者自行揀選。



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可容納逾5000人 設有家庭房 以人為本方針管理

啟德方艙醫院一共有2,700個單位，包括部份多人單位，供家庭入住，可容納逾5,000人。梁冠康表示，啟德方艙醫院的管理方針是以人為本，當病人到達時，會盡快安排進入房間休息，然後職員才到房間外，為住戶辦理手續。

另外，每房均有獨立廁所及浴室；為方便長者及傷健人士，亦設有部份暢通易達房間，洗手間採用無障礙設計方便輪椅人士，並安裝了召援鐘。

啟德方艙醫院房間內有電視機、電蒸爐。（李澤彤攝）

房間設有電視機、風筒等 加厚床褥更舒適

記者於現場所見，有單位已打通相連供家庭入住，除了一張碌架床，更放有兩張單人床，即可供四人入住。房間內有兩個廁所，亦有電視機、電蒸爐、風筒等設備。梁冠康指，啟德的床褥亦加厚了，更加舒適。

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約一成房間坐擁海景 由工作人員編排入住

啟德方艙醫院位於海旁，全區共有54幢，部份坐擁海景，而且本身是公園，有一片綠油油的草地，放置了政府飛行服務隊已退役的定翼機。入住的病人即使不能離開房間，都可從窗戶一覽觀塘避風塘景色，遠眺觀塘碼頭。

梁冠康指，有六幢可於房間觀賞海景，希望可以舒緩病人心情；另有部份座數的個別房間，都可目睹海景。按此計算，即有約一成房間坐擁海景。不過梁亦提醒，病人不能自行揀選房間，實際由工作人員按運作需要編排。

小區關愛辦公室職員定時問候年長病人需要

另外，區內可使用由海關研發的「營健通」電子平台，病人可透過程式，點選早、午、晚三餐及其他日用物資，之後職員便會派發。對於不諳科技的長者，梁冠康指，設有小區關愛辦公室，職員會定時致電問候，了解其需要。

民眾安全服務處總參事梁冠康表示，已聘請旅遊及體育界從業員任職「內務管理助理」。（李澤彤攝）

竹篙灣入住率達八成便啟用啟德方艙醫院

梁冠康指，啟德院區由民安隊及已退休的紀律部隊管理；另有聘請旅遊及體育界從業員任職「內務管理助理」，現時已聘用了250人，有需要時可能增聘至約800人以上，預計當竹篙灣社區隔離設施達八成入住率時，啟德便會啟用，只要政府下令，就可於48小時後正式投入運作。