男童撈起1米長「巨無霸蚯蚓」　改埋名叫Fred打算收養結局勁傷心

你見過1米長的蚯蚓嗎？根據《新西蘭國家廣播電台》報導，當地一名男童在家附近的河床上發現一隻長達一米的蚯蚓，由於尺寸實在太過巨大，他一度希望家人能同意把牠「留下來」，但不意外地遭到無情拒絕。



居住在新西蘭基督城的9歲男童多米根（Barnaby Domigan），近日出門的時候在家附近的河床發現了長約1米的巨型蚯蚓。

好奇的多米根立刻拿起一根棍子將牠勾起來，完全不敢用手直接觸摸。從照片中可以發現，這隻蚯蚓在接近對折的情況下，差不多等同多米根上半身的長度，尺寸相當驚人。

多米根發現它的當下又驚又喜，雖然表面看起來黏黏的不太討喜，但他一度開口希望爸爸能同意將這隻巨無霸蚯蚓裝進塑膠袋裡，卻遭到無情拒絕。

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他事後接受訪問表示，可能大人不希望有這種東西出現在屋裡，「如果我是大人，我一定會同意的」。多米根還幫這隻蚯蚓取名叫「Dead Fred」。

多米根的母親表示，當時這條蚯蚓漂浮在水面上，或許因為泡了水顯得有些浮腫。隔天她和多米根再去尋找Dead Fred時，牠已不見蹤影。

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