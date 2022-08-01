壽司必備！拆解Wasabi產量急跌2大因素　一文看清山葵營養及功效

Wasabi山葵可謂是壽司或魚生刺身的最佳搭檔，但日前傳出日本山葵產量在過去10年間不斷下降，當中與氣候環境變化及人手不足等兩大因素有關，導致山葵產量下降近半，有當地農民擔心如此下去山葵最終只會絕跡。其實，山葵具營養價值，對人體健康有不少益處，Gofever高燒編輯整理了山葵營養及功效供大家參考。



近年日本山葵產量在過去10年間下降了近一半，當中主要因為環境因素所致。（「有東木『うつろぎ』」官網截圖）

颱風變強雨量增多兼勞動力短缺！導致Wasabi山葵產量減半

綜合日本媒體報導引述當地農林水產省的數據，近年日本山葵產量在過去10年間下降了近一半，當中主要因為環境因素所致。據報導，山葵生長在河谷的溪流邊，容易受天災影響收成量。近年全球暖化問題嚴重，導致日本當地的颱風變強，雨量亦較以往多，嚴重影響山葵的產量。

另外，日本農村人口外流造成勞動力短缺，令山葵種植逐漸成為夕陽行業，導致進一步打擊當地的山葵產量，據了解，當地目前山葵產量只有2005年時的一半。有當地農民甚至擔心未來山葵有可能從此消失在地球上。

山葵具營養價值，對人體健康有不少益處。（網上圖片）

了解Wasabi山葵營養及功效

Wasabi山葵屬於十字花科山萮菜屬，為日本原生植物，一般食法是取其根莖部磨泥，佐壽司或生魚刺身一起食用。山葵具營養價值，對人體健康有不少益處，它含有異硫氰酸酯，已有研究證實可誘導大腸癌或前列腺癌細胞自然死亡，從而有效抑制癌症發生與癌細胞增殖。另外，山葵可以預防骨質疏鬆、減緩血栓及抑制血小板，有效預防心肌梗塞及腦梗塞等疾病。

高燒Gofever 網址：https://www.gofever.com.hk/

facebook專頁：https://www.facebook.com/gofeverhk/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



高燒Gofever醫療健康平台擁有醫療團隊支援，每日為大家搜羅最貼地又專業的醫療健康資訊，包括日常健康新聞、兩性健康資訊、醫療保險及健康理財資訊，旨在加強大家的健康意識。

