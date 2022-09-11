靈異｜農村婆婆突拿菜刀把兩小孩頭顱剁下　原因曝光令人毛骨悚然

我是在江西一個農村的，我講的故事是發生在我們村的真實事件！



文：鑫鑫點燈（發表於靈異社區）

那個時候我還在讀小學四年級，有一天中午學校放學，走出學校就聽到了村裡人到處在說我們隔壁村的兩個小孩被一個半瘋婆（神經一下正常一下不正常）殺死了！

是用菜刀把那兩小孩的頭都剁下來了……

原來還有個女孩逃過一劫 埋葬後真正恐怖事才開始（點圖放大閱讀）：

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那時候還小不會怕，約好說一起去那村去看看，回到家跟我媽說，我媽就不讓我去，說小孩子不能看！然後我就沒去成。後來也聽到了那兩小孩死亡的經過。那天那個瘋婆也不知道什麼事，跑街上去買了幾包老鼠藥，回家後自己把藥吃了，就拿著菜刀追著她侄子砍。

當時有三個小孩在，有一個年級大一點的女孩就躲在了那個放柴的角落裡，躲過了一劫，她的兩個弟弟就被那個瘋婆砍掉了頭！後來那個老鼠藥發作了，瘋婆也中毒死了！據我同學說那個場景慘不忍睹。

那兩個小孩死後就埋在我們村的村口，還立了個碑在那，碑的旁邊放了個籃子，籃子裡還有把菜刀！那時候我們小時候經常去那塊地方放牛，有些膽子大的小孩就跑去那邊，把那籃子和菜刀都扔掉了。那個瘋婆就埋在那小孩子的隔壁，直接埋的，沒有棺材什麼的。

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自從那小孩埋在那以後，我們村就經常出現怪事。這個事是我的親身經歷的，有一次我跟我媽去上街，那時候家裡窮，都是走路去上街，上街一回到家我就發高燒，無緣無故的，我還清楚的記得那次，去醫院打針都退不下來，後來就去問類似神婆那樣的人（他不是女的是男的），我也不知道怎麼描述，他就是在你的手上搽點油，然後他就知道你在哪遇上了什麼不乾淨的東西，然後他就告訴你怎麼做，真的很靈的。然後他就說我在我們村口碰到了不乾淨的東西，然後怎麼怎麼做，具體怎麼做的我就忘記了，然後我的高燒就退了！

其實像我這樣被捉弄的都是輕的。我們村有一個家裡比較有錢的人，他家在鎮上做了點小生意，有一個晚上他晚上12點多鐘回家，那個時候騎了一輛那種最老土的摩托車，類似現在的女式摩托一樣的那種，走不快！那天晚上他走到那個墳墓那裡，他感覺有什麼東西在跟著他似的，他回頭一看，是兩個沒有頭的小孩在跟著他跑！他嚇的沒有知覺！拼命的催油門！那兩個小孩就一直追著他！追到那個土地爺那裡，就不見了，然後回到家就吐白沫，他媽就用桃枝拼命的抽他，當時把村裡的所有的老爺們都叫的去他家，在他家招魂，過了好長時間那個人才恢復正常！這些都是他後來跟他家的人說的！

後來村裡發生那麼事之後，我們廟的菩薩就顯靈，在一次練神的時候直接跑得去墳墓那，在那畫了幾道符，以後就沒出現過這樣的事了（我們那的菩薩會上身，他每次練神的時候會選一個人做他的替身，現在也還有！我大伯就是！很靈的！我們村的大小事都會問他）。

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