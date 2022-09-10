【細思極恐】1989年北京居民「集體夢蛇」事件 長大後一查才知驚
撰文：靈異社區
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那是1989年的北京，當時北京正在修建北三環，而北三環中間的路段，就是現在安華橋，安貞橋一帶，過去沒開發的時候，那裡是野生蛇的聚集地，一修三環路，破壞了蛇窩。
文：隱士夢言（發表於靈異社區）
據說北三環剛修好的時候，早上起來，主路上，經常能看到被車壓死的蛇的屍體，這還只是實際情況，並不靈異，靈異的是，那時候，幾乎半個北京城的人，晚上睡覺都會夢到蛇，連續好幾天。
縱然家不是住在北三環附近的，也會夢到，而且不分大人還是小孩，都會夢到。
我那會正上小學呢，第二天上學，和同學一聊天，大半個班的同學，昨晚都做了遇到蛇的夢了，夢的情況不一樣，但這麼多人，同一天晚上，都做了同樣主題的夢，這個事實說不出的詭異。
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當然，也有一種可能性，那時候可以郊遊的地方不多，學校組織學生春遊，動物園是一個最常去的地方，加上北京動物園又挨著天文館，就更是小學生經常光顧的地方了，也有可能是動物園去的多了，看的蛇啊、鱷魚一類的猛獸多了，於是經常能做夢夢到。
可是後來跟家長們一說，家長那段時間也會經常夢到蛇，甚至老師也會夢到，這就無法解釋了。
我們當時不知道修路不修路的，只是覺得奇怪，這個事後來就過去了，也沒出現什麼其他事件，不過過了20年後，有人突然提起來這個事，再查查相關的資料，知道了這個事和當時修路的工程有關，就不免覺得毛骨悚然，覺得超級害怕。
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