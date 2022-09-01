鬼月去醫院探完病　長輩突打嚟問一個恐怖問題：窗口幾時貼咗道符

在室內看到陌生符咒時，總讓人不由得猜想其作用。



網友Jason就在爆怨公社述說長輩突然的提問：「病房窗口什麼時候貼了符？」讓他緊張到背脊發涼：「鬼月遇到這個好心寒。」

長輩發現「病房窗口貼符」嚇傻 真相原來是……（點圖放大閱讀原文及其他網民分享的真．恐怖經歷）：

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「這幾天在病房照顧住院長輩，剛剛離開病房一下，長輩突然來電說：『病房窗戶什麼時候被貼了長長的符咒？』我背脊整個發涼！因為我待了兩天，完全沒有發現符咒的存在，尤其現在又是民俗月（鬼月），心裡更是毛毛的。於是馬上趕回病房一看……」

「那長輩口中疑惑的『長長符咒』，上頭字為『窗台請勿放置物品』。原來是虛驚一場，幹嗎用黃色啦！」

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貼文笑翻不少網友，紛紛留言道：「迴光返照時，可以看到常人看不到的東西。」「照顧者跟著一起嚇？窗戶本來就有貼字啊！」「長長的……警示標語。」「其實醫院的每張病床，應該都有人往生在上面，而且床是可移動的，是直接把人推走，要貼應該也是貼病床，如果你是靈體，你也不想一直站著，能躺就躺，能坐就坐。」

也有人分享更恐怖經歷。「別擔心，我阿嬤是大半夜直接當我面，讓我拿椅子給人家坐招呼人。」「我媽來我家住，跟我說為什麼外面有一個小姐穿很少坐在外面？ 身上寒毛豎起，往窗外一看，那是建商蓋房廣告！照片海島渡假風、比堅尼小姐照片。」「五月多時，我爸中風住院幾乎每天都跟我說有女生摸他的手、還冰冰的……我說：我一直在你旁邊照顧你，根本沒人摸你的手……」「我四月份住院的第一天，和我住同間病房的人說他媽媽站我床旁邊，隔沒幾天他就過世了。」「昨天晚上回家看到也是毛毛的」

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