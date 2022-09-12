水星逆行｜12星座情緒易失控犯大錯　勇敢踏出舒適圈化危機為轉機

【唐綺陽星座運勢週報9/12-9/18】水星正式逆行，忍耐度降低，察覺不公平之處，無法容忍或協商，情緒影響起伏大，檢討別人前先自我反省。六星逆行，充滿懷舊氛圍，隱沒的人事物重新被看見，也起到提醒的作用。日冥三分相，下定決心改變，勇敢跳脫舒適圈，整體往好的方向邁進。日海逐漸對分，不能再自欺欺人，騙局將更容易被揭穿。



星象影響：水星逆行暨六星逆行，日冥三分相，日海逐漸對分。

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12星座個別運勢：

白羊：遇困擾考驗耐心，多顧慮另一半感受

獅子：工作注重協調合作，用溝通解決感情問題

天秤：學習對手的優點，勇於割捨認錯是好事

水瓶：仔細審視合作關係，憑感覺談戀愛

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天蠍：適合淨化身心靈，多留意周遭信息

人馬：遇問題可求助周遭，與朋友多交流

雙魚：停下來思考，給自己空間做調整

雙子：職場上被長官看重，控制脾氣

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金牛：金錢豐收，儀式感讓戀情升溫

處女：貴人相助漸入佳境，多付出對感情有幫助

山羊：處理事情要以柔克剛，感情需理解對方

巨蟹：事情與預想不同，認真做事找對方向

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】