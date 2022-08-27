職場12生肖｜你天生富貴命不需掙扎，或一生勞碌命只求原地躺平？

俗話說：「命中只有八斗米，走遍天下不滿升」，因為在一般人看來，命運是天註定，機遇與否與天賜有關。但其實一個人究竟是富貴命，還是勞碌命，跟性情與行為模式有很大的關係。



今天科技紫微網就來為大家解析，十二生肖中，哪些生肖有富貴命，哪些生肖有享福命，哪些生肖卻是困頓命、或是勞碌命？

想知道你的生肖是勞碌命、享福命、困頓命還是富貴命？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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勞碌命生肖

勞碌命的生肖有一個共同點，他們勤奮、踏實，義務感與責任感都很強，一生都在為工作與別人活著。

一般人工作是為了賺錢，如果能輕鬆的賺錢就太好了。但勞碌命的人工作主要是為了使命感。工作沒達到自己的預設量（而且他們的預設量常大於公司要求）就會自己加班，即使工作已經完成了他也還是要加班，為的是讓後續工作能更順利。明明領一份薪水，卻自發自願幹兩三人的工作量。甚至即使已經達到功成名就、十分富有的地步，他們也依然閒不下來，永遠在超越別人！

勞碌命生肖還有一個特質，就是時時刻刻都在為別人著想，把該自己的、不該自己的責任都擔到肩上，弄得他永遠有操不完的心、忙不完的事。好不容易躺在床上休息了，突然想到答應了某人的某件事，就恨不得能馬上天亮去辦，這一夜又沒辦法安心睡了！

這些勞碌命的人是：生肖牛、生肖兔、生肖狗

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享福命生肖

天生具有享福命的人，物質條件不一定多麼豐厚，但總是能在自己的空間中輕鬆自在的活著。

比起勞碌命生肖那種為了渴望得到肯定而犧牲奉獻的個性，享福命生肖更知道哪種選擇對自己最好。如果能偷懶，為什麼要讓自己累著？！既然自己開心，何必考慮別人？！別人說的壞話、做的壞事，為什麼要記在心裡，讓自己難受？！

這類性質的人，給人的印象要不是自私涼薄，就是盲目樂觀。但其實這類人才是最清醒的人，他們知道什麼該要，什麼該捨，從不去追求什麼完美。不競爭，不討好，專注在自己身上就好！不困於心，不亂於情，生性灑脫，故而有福！

這些享福命的人是：生肖豬、生肖蛇、生肖雞

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困頓命生肖

命有困頓的人，有的是身困頓，有的是心困頓。即使沒有遭逢厄運，仍然是鬱鬱寡歡。會陷入困頓的原因，是因為他們的行動與意志不夠強大，配不上內在的野心。

論腦子活絡、足智多謀，這類人一定在眾人中勝出。他們天生有一顆七竅玲瓏心，凡事都想得很多，想得很深，所以他們常常前一個念頭還沒表達完，下一個念頭就又冒出來了。

然而，他們的致命傷就是行動力不強。有好的想法不去實踐，擔憂的事不去解決，那麼好的就會變成壞的，壞的只會更壞，最後只能空歎生不逢時，懷才不遇。多疑生是非，多慮生煩惱，多思生憂鬱，多怨生憤怒。心態失衡，萬事執偏，則諸事不順！

美人遭妒，英雄多難，世之常情。雖說烏雲能蔽日，終歸只遮一時，不可能遮一世。只要秉著平和之心，認定自己終有撥雲見日的未來，少思少慮，少疑少怨，把力量放在行動上而非思與怨上，人生便是坦途。

這些困頓命的人是：生肖鼠、生肖羊、生肖猴

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富貴命生肖

擁有富貴命的人不一定出身富貴，但一定有創造富貴的能力。

他們大多野心十足，非常清楚自己的慾望，不但敢於追求，甚至敢於爭搶，從不扭捏糾結，也不畏懼困難。只要能達到目標，管它是用什麼手段與方式。

他們大多不會去考慮一件事的成功機率。失敗了，大不了自認倒楣。所以他們敢冒險，敢行動，常會因為抓住了某個機遇而獲得榮華富貴。然而，衝動行事，賭性太大，使他們也比較有可能大起大落，畢竟機會總伴隨著風險，一個人一輩子都選對的機會微乎其微，這是富貴命生肖應該要當心的。

這些富貴命的人是：生肖虎、生肖龍、生肖馬

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