面相｜妳是小鮮肉收割機嗎？有這4個面部特徵的極大機會譜姊弟戀

在現在的戀愛市場裡，姊弟戀越來越普遍，除了女性保養越來越好，越來越看不出年齡以外，很多的男性也漸漸開始懂得怎麼欣賞充滿智慧、閱歷與能力的成熟女性。



而從面相學的角度來看，其實女性的某些特徵不僅反映出個性，也間接影響到年輕小鮮肉的喜好與傾慕，那麼就讓我們一起來揭曉，哪些女性的面相特徵，最容易吸引到弟弟們的喜愛吧～

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額頭高且飽滿

額頭較高且飽滿的人，不僅天性聰穎，做事情也很有遠見與野心，工作能力極強，自然事業與經濟狀況也會比較好，所以不需要依賴另一半，甚至願意照顧年紀較小的伴侶。而且，這樣面相的女生通常也非常好勝能幹，同齡男性也很難駕馭，甚至很容易發生爭吵，反而是比較聽話的小弟弟和她們相處會更加契合。

眼睛圓大、有臥蠶

眼睛又圓又大的女性，個性開朗活潑不怕生，對於喜歡的對象也能積極接近，擇偶條件也比較寬鬆，年紀當然不是問題，加上有這樣特徵的女性通常比較可愛不顯老，和弟弟站在一起外型也比較般配。另外，若同時臥蠶明顯，那又是一個標準的桃花眼，不僅大小通吃，自己也會很願意去追求自己喜歡的目標。

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眉毛較粗

眉毛粗的女性敢愛敢恨，非常有自己的主見，對於愛情完全沒有什麼規範，只要自己喜歡就可以，加上有這特徵的女性通常很適合擔任領導者，也就很容易吸引年紀較小的男性崇拜。此外，眉毛較粗的女性也通常比較會賺錢，卻又容易把錢花在在意的人身上，所以就算喜歡上一個小白臉，她們也很願意照顧與付出。

顴骨高凸

顴骨較突出的女性做事乾淨俐落、強勢且具領導力，算是標準的女強人，在事業上通常會有很不錯的成績，也會是有錢的象徵，但這也就是為什麼古代會說顴骨較高的女性不旺夫，然而在現代，可是非常獨立自主的新女性代表，因此面對愛情，她們很願意用自己的能力去照顧伴侶，姊弟戀對她們來說當然也是非常適合。

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