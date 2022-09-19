女同事穿瑜伽褲返工惹偷望　原因傻眼老闆仲咁做　港男：過分咗？

【瑜伽褲】女性穿瑜伽褲出街問題常常引起爭議，有港男於討論區發文，指有女同事着瑜伽褲上班，原因是為了方便放工趕往上瑜伽堂，質疑「會唔會過分咗啲？」，而該女同事被老闆叫入房「傾咗好耐」，估計是叫女同事不要着瑜伽褲上班。帖文引來網民熱議，不少人批評「根本着瑜珈褲出街就係錯晒！」，也有網民認為不算過分，毋須少見多怪。



有港男於討論區發文，指有女同事着瑜伽褲上班，原因是為了方便放工趕往上瑜伽堂，質疑：「會唔會過分咗啲？」（示意圖／gettyimages）

該港男於香港討論區以「女同事着瑜伽褲返工會唔會過分咗啲？」為題發文，指，公司對同事上班衣着無特別要求，「唔好太暴露就可以」，惟日前有女同事穿瑜伽褲上班，「的確唔算暴露嘅，但係搞到其他人都忍唔住去望多幾眼，咁樣着返工有冇問題㗎？」。

樓主表示，女同事平日不會穿瑜伽褲上班，當日穿瑜伽褲上班是因為報了名學瑜伽，「為咗方便收工趕過去上堂，所以先着瑜伽褲返工」。樓主又說，同日老闆叫女同事入房「傾左好耐」，「可能係叫佢唔准咁樣着返工」。

樓主表示，女同事平日不會穿瑜伽褲上班，當日穿瑜伽褲上班是因為報了名學瑜伽，「為咗方便收工趕過去上堂，所以先着瑜伽褲返工」。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，不少人斥責「根本着瑜珈褲出街就係錯晒！」、「救命，瑜伽褲係着來做運動，做乜着上辦公室呢」、「好似着底褲，好肉酸」，批評女同事穿瑜伽褲上班的理由令人傻眼，「如果收工去游水係咪着泳衣返工？」、「就算趕去做瑜伽，帶衫放工換都得啦」、「放工返屋企瞓覺可唔可以着睡衣返工」、「根本瑜伽褲唔着得出街，何況返工，唔該啲女人清醒下」。

穿瑜伽褲上班問題引來網民爭議。（示意圖／gettyimages）

也有網民認為穿瑜伽褲是個人選擇，十分平常，「唔過分」、「都無咩野嘅，公司又無話唔畀」、「少見多怪」，「要睇年齡和身材。如後生又好身材的唔算」、「佢上身又着咩衫先？如果係T恤夠長遮到patpat位就無所謂，如果連上身都係bra top就無可能接受啦」。惟亦有網民表示閒事莫理，「若不是自己組，不要出聲，閒事莫理」。

瑜伽褲是女性常見衣着之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼