12星座秋分起開始轉運 打工仔做好本份迎貴人 水瓶人緣旺有桃花
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報9/19-9/25】週五秋分加上新月的來臨，節氣的轉換感受到氛圍的改變，思考人生的重大決定，告別過去紛擾，展開新階段，迎接新事物的萌芽。六星逆行中，不順之處先自我反省，週五水星逆回處女，檢討職場、合作關係的疏失，重視細節的調整，想改變就從生活習慣做起。太陽進天秤與木星對分，容易遇到氣焰囂張的敵人，遇到貴人出現相助，應多加把握求教。
星象影響：秋分暨新月來臨，水星逆回處女暨六星逆行，太陽進天秤與木星對分
12星座個別運勢：
白羊：當心職場爭執，多關注另一伴
獅子：請正視老毛病，改進生活習慣
天蠍：生活上多一點彈性、從善如流
人馬：計畫趕不上變化，以平常心面對
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金牛：適合獨立作業、享受居家氛圍
雙子：溝通頻繁應謹慎，家人意見很重要
巨蟹：避免想太多，少一點囉嗦會更好
處女：眾人矚目，優點請堅持缺點要改進
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天秤：工作亮眼受稱讚，避免太過工作狂
山羊：有機會提升、得名，佈局下一階段
水瓶：做自己散發魅力，多曬太陽更加分
雙魚：忙於海外事務，溝通上多點耐心
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4大命中無姻緣的面相特徵 鼻有節多霧水情緣 眼凸脾氣大難食糊12星座決定分手的徵兆：當金牛不和你談未來 代表他的藍圖沒有你印度神童「吠陀占星術」精準預測12星座9月運程 金牛易陷三角戀12生肖｜把握你紅鸞星動的年份 誰這一年桃花暢旺最有機會結婚？職場12生肖｜你天生富貴命不需掙扎，或一生勞碌命只求原地躺平？七仙羽｜出軌渣男有樣睇！另一半如有這4個面相特徵必須多費心思
【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】