12星座秋分起開始轉運　打工仔做好本份迎貴人　水瓶人緣旺有桃花

【唐綺陽星座運勢週報9/19-9/25】週五秋分加上新月的來臨，節氣的轉換感受到氛圍的改變，思考人生的重大決定，告別過去紛擾，展開新階段，迎接新事物的萌芽。六星逆行中，不順之處先自我反省，週五水星逆回處女，檢討職場、合作關係的疏失，重視細節的調整，想改變就從生活習慣做起。太陽進天秤與木星對分，容易遇到氣焰囂張的敵人，遇到貴人出現相助，應多加把握求教。



星象影響：秋分暨新月來臨，水星逆回處女暨六星逆行，太陽進天秤與木星對分

12星座個別運勢：

白羊：當心職場爭執，多關注另一伴

獅子：請正視老毛病，改進生活習慣

天蠍：生活上多一點彈性、從善如流

人馬：計畫趕不上變化，以平常心面對

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金牛：適合獨立作業、享受居家氛圍

雙子：溝通頻繁應謹慎，家人意見很重要

巨蟹：避免想太多，少一點囉嗦會更好

處女：眾人矚目，優點請堅持缺點要改進

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天秤：工作亮眼受稱讚，避免太過工作狂

山羊：有機會提升、得名，佈局下一階段

水瓶：做自己散發魅力，多曬太陽更加分

雙魚：忙於海外事務，溝通上多點耐心

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】